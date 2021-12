Majster hereckého remesla J. Abrahám oslavuje svoje 82. narodeniny

Bratislava 14. decembra (TASR) – Francúzsky astrológ a fyzik NOSTRADAMUS bol známy predovšetkým svojimi proroctvami, ktoré sú často citované dodnes. Narodil sa 14. decembra 1503.Oproti nemu dánsky učenec a astronóm TYCHO DE BRAHE pracoval výlučne s vedeckými poznatkami, i keď jeho predstava o podobe Slnečnej sústavy sa ukázala ako nesprávna. Narodil sa v roku 1546 a pôsobil na dvore cisára Rudolfa II. v Prahe. K poznaniu sveta prispel nórsky bádateľ Roald Amundsen. Spolu so svojou výpravou dosiahol ako prvý južný pól našej planéty. Narodil sa pred 110 rokmi.V roku 1935 abdikoval prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Dosiahol vek úctyhodných 85 rokov a vo funkcii bol od 14. novembra 1918, teda sedemnásť rokov a jeden mesiac. Nástupcom Tatíčka Masaryka sa stal po štyroch dňoch Edvard Beneš.Maďarský spisovateľ PÁL ZÁVADA je autorom známeho románu Jadvigin vankúšik, ktorý sa dočkal aj filmovej podoby. Dnes oslavuje svoje 67. narodeniny. Deväťdesiatky sa dožíva český herec STANISLAV FIŠER. Popri filme a divadle sa venoval dabingu a tejto disciplíne sa stal skutočným majstrom. Jeho hlasom sa divákom prihováral nebojácny Vinnetou, roztržitý inšpektor Clouseau, či smoliarsky účtovník Fantozzi. Od operácie v roku 2004 Stanislav Fišer stratil hlas, no napriek tomu sa vrátil k divadlu aj filmu.Ďalším majstrom hereckého remesla je JOSEF ABRHÁM, ktorému dnes fanúšikovia môžu popriať k 82. narodeninám. Známy je z filmov Partie krásného dragouna, Happy end, či z komédií „Marečku, podejte mi pero!“, Kulový blesk, Vrchní, prchni!, alebo Konec starých časů. Diváci si ho pamätajú aj ako primára Blažeja v legendárnom seriáli Nemocnica na kraji mesta. Hereckým umením i pôvabným zjavom zaujala francúzsko-britská herečka JANE MALLORY BIRKINOVÁ. Bola partnerkou hudobníka Sergea Gainsbourga, s ktorým spoločne naspievali škandalózny duet o láske. Dnes sa dožíva 75 rokov.Ženské mená Branislava a Bronislava majú slovanský pôvod a ich význam je "bráň slávu".Český spevák, textár a fotograf DAN BÁRTA má skvelý hlas a fenomenálny hudobný sluch. Jeho meno i hlas sa spájajú so skupinami J.A.R., Monkey Business, či Illustratosphere. Jeho vášňou sú okrem hudby aj vážky a šidlá a jeden takýto okrídlený tvor dokonca nesie jeho meno. Všetko najlepšie k päťdesiatdvojke!