Cibulková dosiahla svoj životný úspech, narodil sa Maradona

Bratislava 30. októbra (TASR) – Pred 103 rokmi v Martinskej deklarácii zrušila Slovenská národná rada zväzok Slovenska s Uhorskom a prihlásila sa k spojeniu s českým národom. Stalo sa tak 30. októbra v Turčianskom sv. Martine. Počas rokovania sa zástupcovia slovenského národa dozvedeli o kapitulácii Rakúska-Uhorska a o vzniku Československa 28. októbra. Dnešný dátum je pamätným dňom a pri okrúhlom 100. výročí pred troma rokmi bol jednorazovo štátnym sviatkom.Historickým medzníkom bol 30. október aj pred 53 rokmi. Na Bratislavskom hrade slávnostne podpísali zákon o československej federácii. Oficiálne tak v rámci vtedajšieho Československa vznikli Slovenská i Česká republika so svojimi vládami a národnými parlamentmi.Medicínu a filozofiu pôvodne študovala herečka VIERA STRNISKOVÁ. Nakoniec sa upísala herectvu a stala sa významnou predstaviteľkou slovenskej povojnovej hereckej generácie. Narodila sa pred 92 rokmi.Slovenský futbalista PETER PEKARÍK, ktorý je hráčom klubu Hertha BSC Berlín, dnes oslavuje 35 rokov.ŠTEFAN MAŠLONKA je športovou novinárskou legendou. Rozhlasových poslucháčov sprevádzal pri víťazstve československých hokejistov na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v roku 1947, bol aj na olympiáde v Helsinkách v roku 1952, kde do mikrofónu emotívne kričal, že Emil Zátopek získal zlatú olympijskú medailu. Zomrel pred 21 rokmi.V roku 2016 tenistka DOMINIKA CIBULKOVÁ vyhrala v Singapure Turnaj majsteriek. Vo finále dvojhry si ako nasadená sedmička poradila so svetovou jednotkou Nemkou Angelique Kerberovou a hneď pri premiére na tomto turnaji dosiahla životný úspech.V roku 1937 sa narodil francúzsky filmový režisér CLAUDE LELOUCH. Preslávil sa filmom Muž a žena, za ktorý získal Veľkú cenu festivalu vo francúzskom Cannes v roku 1966.DIEGO MARADONA bol považovaný za jedného z najlepších futbalistov planéty. Argentínsky futbalista bol majstrom sveta z Mexika v roku 1986. Dnes by mal 61 rokov.Havária električky v Košiciach pred 43 rokmi si vyžiadala deväť ľudským životov.V roku 1938 zavládla v Spojených štátoch panika. Postarala sa o ňu rozhlasová hra podľa utopického sci-fi románu Herberta G. Wellsa Vojna svetov. Hru režíroval Orson Wells, ktorý do príbehu zaradil fiktívne správy o útoku vesmírnych bytostí z Marsu, mnohí poslucháči im však uverili.Dnešnými meninovými oslávencami sú Šimon a Simona. Sú inteligentní a dokážu ovplyvňovať názory ľudí.Herec a dramatik Jiří Suchý oslávil nedávno deväťdesiatku. Dnes jubiluje jeho legendárne divadlo Semafor, ktoré založil pred 62 rokmi.