Dnes je Medzinárodný deň bielej palice, ale aj umývania rúk

Bratislava 15. októbra (TASR) – Možno viete, možno nie, ale biele palice, ktorými riadili policajti dopravu na parížskych križovatkách inšpirovali francúzsku aristokratku Guilly d’Herbemontovú k tomu, ako u nevidiacich znížiť nebezpečenstvo úrazu. Medzinárodný deň bielej palice, symbolu slepoty a slabozrakosti, pripadá práve na dnešný deň – 15. október.



Dnes je ešte jeden medzinárodný deň - Svetový deň umývania rúk. Tak nezabudnime na ich pravidelné umývanie, isteže nielen v čase pandémie koronavírusu, pretože umývanie rúk je najjednoduchším spôsobom predchádzania šíreniu rôznych infekčných chorôb.



Diváci ho milovali v divadelných hrách, v televíznych inscenáciách, ako aj vo filmoch. Patril k velikánom slovenského herectva, keď vytvoril množstvo hrdinov vo vyše 200 televíznych inscenáciách, v štyroch desiatkach celovečerných filmov a v 120 divadelných predstaveniach. Nezabudnuteľný herec IVAN MISTRÍK by sa dnes dožil 86 rokov.



Americký spisovateľ MARIO PUZO je autorom strhujúceho príbehu fiktívnej mafiánskej rodiny Corleoneovcov. Jeho svetoznámy román Krstný otec sa držal 22 týždňov na prvom mieste zoznamu knižných hitov v novinách The New York Times. Držiteľ dvoch Oscarov za filmové adaptácie Krstného otca, z ktorého sa predalo viac ako 30 miliónov výtlačkov sa narodil 15. októbra 1920, teda pred 101 rokmi.



Tak vysoko, dovtedy ešte nikdy nijaký Slovák nestál. Pred 37 rokmi, 15. októbra 1984, vystúpili bez kyslíka na najvyšší vrch sveta Mount Everest (8848 m n. m.) prví Slováci - Jozef Psotka a Zoltán Demján. Tento historický moment však zatienila tragédia, lebo majestátna matka hôr pustila nadol iba jedného z horolezcov. Jozef Psotka počas náročného zostupu nasledujúci deň tragicky zahynul.



A ešte jedna udalosť dnešného dňa spätá s veľhorami. Pred 14 rokmi, 15. októbra 2007, dosiahol vrcholový hrebeň siedmej najvyššej hory sveta Dhaulágirí (8167 m n. m.) slovenský horolezec Jozef Kopold. Stal sa prvým Slovákom, ktorý v jednom roku stál na štyroch osemtisícovkách.



Dnes oslavuje svoje meno Terézia, ktoré má grécky pôvod a v preklade znamená „pochádzajúca z ostrova Thery" alebo „záštita". Terézie, Terezy, Terezky či Terky vytvárajú okolo seba dobrú atmosféru a vedia vyčariť na tvári úsmev. Tak, nech vám ho na tvári vylúdia a nech vám vydrží nielen počas dnešného dňa!