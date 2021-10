KALEIDOSKOP: Jubiluje kapelník K. Vlach a oslavujeme Svetový deň vajec

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ak ste ešte nestihli svojim deťom vysvetliť, prečo je dobré a chutné jesť vajíčka alebo sa sami chcete viac dozvedieť o tejto jedinečnej potravine obsahujúcej 13 základných živín - počas dnešného dňa je na to ten pravý dôvod. Dnes totiž už po 25-krát oslavujeme Svetový deň vajec. Vyhlásený bol na medzinárodnej konferencii vo Viedni v roku 1996, na ktorej sa rozhodlo, že oslavovať tento symbol života – jeho silu a vitalitu, výživnosť i užitočnosť - budeme každý druhý októbrový piatok.



Dobrák s mohutnou postavou a veľkým srdcom patril k zlatej generácii slovenských hercov. PETER DEBNÁR, ktorého prezývali pre jeho nápadný zovňajšok Maco, by sa dnes dožil 80 rokov.



Zrejme nie každému je známe meno PAUL HOGAN, avšak, keď sa povie Krokodíl Dundee, vari každý už vie o koho ide. Austrálskeho filmového herca preslávila práve hlavná úloha v tomto kultovom filme. Dnes sa herec s IQ 140 dožíva 82 rokov.



Meno ďalšieho herca ARNOLDA SCHWARZENEGGERA sa spája najmä s akčnými filmami. Jeden z najlepšie platených hercov Hollywoodu ale urobil v hereckej kariére obrat o 180 stupňov - 8. októbra 2003, teda pred 18 rokmi, bol zvolený za guvernéra Kalifornie.



Tanečný orchester, ktorý nesie meno Karla Vlacha, je od roku 1939 zjavne najdlhšie pôsobiacim orchestrom v Českej republike. Jeden z nestorov českej populárnej hudby, legendárny kapelník KAREL VLACH sa narodil 8. októbra pred 110 rokmi.



Prvopočiatky športového televízneho vysielania v Československu sú nerozlučne späté s VÍTOM HOLUBCOM. Jeho doménou sa stal futbal a jemu patrí aj autorstvo najslávnejšej futbalovej hlášky: "Športu zdar a futbalu zvlášť!" Legendárny komentátor by sa dnes dožil 93 rokov. A nezabudnime dnes večer držať našim futbalistom palce, nech im to proti Rusku vyjde!



I keď sme doteraz spomínali mužské mená, meniny dnes oslavuje meniny BRIGITA, ktorej sa vraj najlepšie pracuje práve v mužskom kolektíve, pretože s mužmi vie jednať na rovinu. Veď aj pôvod jej mena pochádzajúci z keltského Brigh znamená "silný, mocný".