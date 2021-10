Narodeniny oslavuje populárny Šarky a Metropolitná opera

Bratislava 22. októbra (TASR) – Prijatie Clevelandskej dohody sa stalo jedným z prelomových bodov v dejinách českého a slovenského národa, pretože predznamenalo vznik spoločného štátu – Československa. Zástupcovia českých a slovenských politických strán podpísali dokument 22. októbra 1915, teda pred 106 rokmi.



Clevelandská dohoda sa zrodila v čase zúriacej prvej svetovej vojny. Doslova len krôčik od ďalšej globálnej vojny sa ocitol svet pred 59 rokmi. Americký prezident John Fitzgerald Kennedy požiadal 22. októbra 1962 v televíznom prejave šéfa Kremľa Nikitu Chruščova, aby odstránil sovietske rakety z územia Kuby a zároveň vyhlásil námornú blokádu ostrova, čo znamenalo prehĺbenie karibskej krízy. Našťastie sa ju obom politikom podarilo o šesť dní zažehnať a svet si mohol vydýchnuť.



Bol doslova virtuózom vo svojom remesle. Geniálny maliar a ilustrátor svetového formátu VINCENT HLOŽNÍK sypal nápady ako z rukáva - kreslil si aj na papieriky na poradách. Počas svojho života vytvoril viac ako 35.000 diel. Fenomenálny umelec, dielo ktorého sa stalo základom slovenského moderného výtvarného umenia, uzrel svetlo sveta pred 102 rokmi.



Virtuózom, ale tentoraz klavírnym, bol aj FRANZ LISZT. Ako prvý otvoril krídlo koncertného klavíru, aby sa zvuk šíril po celej sále a bol prvým veľkým skladateľom, ktorý zanechal svetu toľko hudobných prepisov a diel, že keď Austrálčan Leslie Howard skompletizoval jeho klavírne koncerty na 95 CD, dostal sa po tomto projekte do Guinnesovej knihy rekordov za najdlhšiu hudobnú nahrávku. Hudobný skladateľ a klavírny virtuóz Franz Liszt sa narodil pred 210 rokmi.



Mnoho prekrásnych hudobných diel a árií zaznelo i zaznieva v Metropolitnej opere v New Yorku. Jej publikum roztlieskali aj naši svetoví operní speváci Edita Gruberová či Peter Dvorský. Svoje brány otvorila pred 138 rokmi - 22. októbra 1883 - predstavením Faust a Margaréta.



Medzi významnými osobnosťami z oblasti hudby je vo svetovej encyklopédii zapísané aj meno uznávaného slovenského hudobného skladateľa TADEÁŠA SALVU, ktorý vo svojej tvorbe spájal tradíciu s najmodernejšími postupmi. Autor opery Margita a Besná, či pôvodnej kvadrofonickej rozhlasovej opery Plač sa narodil 22. októbra 1937.



Zlatý kapitán, ktorý priviedol slovenskú reprezentáciu k najväčším úspechom na Majstrovstvách sveta v hokeji. Tak si väčšina ľudí pamätá MIROSLAVA ŠATANA, ktorý je držiteľom všetkých medailí reprezentácie. Populárny Šarky sa dnes dožíva 47 rokov.



Zatiaľ čo Miroslav Šatan vynikal ako útočník v najrýchlejšej kolektívnej hre, LEV JAŠIN bol najlepším brankárom 20. storočia v najpopulárnejšom športe na svete. Sovietsky futbalový brankár, ktorého fanúšikovia vďaka vynikajúcim zákrokom a rýchlym reflexom prezývali „čierny panter", by sa dnes dožil 92 rokov.



Hoci má meno dnešného oslávenca Sergeja latinský pôvod, obľúbené je najmä v Rusku. Význam mena je „sluha, strážca".