Známy herec Bud Spencer sa narodil pred 92 rokmi

Vo veku 86 rokov zomrel 27. júna 2016 taliansky herec Bud Spencer, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Návštevníčka si prezerá výstavu fotografií Helmuta Newtona v umeleckej galérii v Monacu 1. apríla, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na snímke herci vľavo Marián Miezga (Marco) a vpravo Pavol Šimun (Rodolpho), foto z archívu.

Bratislava 31. októbra (TASR) – BUD SPENCER rozdal v komédiách tisícky rán a faciek, pravdaže spolu so svojím hereckým partnerom Terencom Hillom. Bol však predovšetkým obľúbeným hercom známym z filmov Keď sa nahneváme, budeme zlí, Miliónový chrobák, Choď na to!, či Pravá a ľavá ruka diabla. Narodil sa 31. októbra 1929, teda pred 92 rokmi.Významný je dnešný deň pre evanjelikov na celom svete. Pripomínajú si Pamiatku reformácie stredovekej cirkvi, ktorej podstatou bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Martin Luther uverejnil 95 téz O objasnení moci odpustkov na dverách wittenberského chrámu. Udalosť z roku 1517 sa na Slovensku pripomína ako pamätný deň.Pred 103 rokmi sa v Turčianskom Sv. Martine konalo prvé zasadnutie výkonného výboru Slovenskej národnej rady.V Palúdzke, ktorá je dnes časťou Liptovského Mikuláša, sa v posledný októbrový deň roku 1780 narodil katolícky biskup IMRICH PALUĎAI, podporovateľ cirkevného školstva a slovenských kňazov. Pred 200 rokmi sa narodil neľútostný kritik pomerov v Rakúsko-Uhorsku KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ. Jeho najväčšou zbraňou bol humor a satira. Využíval ich tak brilantne, že ho rakúska vládna moc poslala do vyhnanstva v Južnom Tirolsku. Zomrel predčasne vo veku 34 rokov.Pred 101 rokmi prišiel na svet britský spisovateľ a džokej DICK FRANCIS. Jeho detektívky prevažne z prostredia dostihového športu bavili čitateľov na celom svete.V ten istý deň sa narodil známy tvorca aktov či portrétov slávnych ľudí HELMUT NEWTON. Nemecký fotograf žijúci v USA - rodným menom Helmut Neustädter - patril k najlepším módnym fotografom.Už 57. narodeniny oslavuje legendárny holandský futbalista MARCO VAN BASTEN, bývalý kanonier talianskeho klubu AC Miláno, niekoľkonásobný držiteľ Zlatej lopty a majster Európy z roku 1988.Divadelný, televízny a dabingový herec MARIÁN MIEZGA, člen bratislavského Divadla Astorka Korzo '90, dnes oslavuje 47. narodeniny.Pred 69 rokmi Spojené štáty americké prvý raz otestovali vodíkovú bombu.A napokon - pred 29 rokmi katolícka cirkev rehabilitovala talianskeho astronóma, filozofa a fyzika Galilea Galileiho, ktorý popri iných objavoch prispel svojimi pozorovaniami k prevratnému poznatku: že Zem ako aj ostatné planéty obiehajú okolo Slnka. Rehabilitovaný bol vedec 379 rokov po svojej smrti.