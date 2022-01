Jubilujú herečka J. Hansman a operný spevák M. Malacovhský

Bratislava 23. januára (TASR) – Bílá nemoc, Krakatit či Škola základ života. To sú len niektoré filmy, v ktorých zažiaril český herec FRANTIŠEK SMOLÍK, ktorý sa narodil 23. januára 1891. Bol presvedčivý ako alkoholik v snímke Dnes naposled, ako náboženský fanatik v rozprávke Hrátky s čertem či dobrácky kráľ v Princeznej so zlatou hviezdou na čele. Jednou z jeho najvýraznejších postáv bol gymnaziálny profesor Málek v dráme Vyšší princíp, a tiež Pánboh, ktorého stvárnil v Čapkových poviedkach.







V ten istý deň, no v roku 1898 sa narodil ruský filmový režisér SERGEJ MICHAJLOVIČ EJZENŠTEJN, režisér svetoznámeho filmu Krížnik Potemkin.







Pri filme ešte zostaneme. Pred 94 rokmi sa narodila francúzska herečka, speváčka a režisérka JEANNE MOREAU, múza francúzskej novej vlny, ktorá sa preslávila filmami Jules a Jim, Denník komornej, Noc alebo Telo Diany.







Pripomeňme si tiež herca JOZEFA SODOMU, ktorý sa narodil pred 99 rokmi v Modre. Bol členom Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, diváci ho mohli vidieť vo filmoch Čert nespí, Posledná bosorka, Slnečný kúpeľ, či Sváko Ragan. Zomrel v roku 1980.







S Bratislavou sa spája meno vynálezcu, technika a publicistu JOHANNA WOLFGANGA von KEMPELENA. Legendárnym sa stal jeho šachový automat, skonštruoval prvý písací stroj pre slepcov, hovoriaci stroj a čerpadlo vody pre Bratislavský hrad. Narodil sa 23. januára 1734.







K 68. narodeninám môžu priaznivci opery gratulovať spevákovi PETROVI MIKULÁŠOVI, sólistovi Opery Slovenského národného divadla v Bratislave.







Sviatok má aj jeho kolega operný spevák MARTIN MALACHOVSKÝ. Oslavuje dnes 54 rokov.







A Slovenské národné divadlo do tretice – 62. narodeniny má dnes jeho bývalý riaditeľ, choreograf ONDREJ ŠOTH.







Slovenská herečka JUDITA HANSMAN má dnes polookrúhlych 55 rokov.







Meno MARIE-HENRI BEYLE možno nie je známe, no vedno s pseudonymom STENDHAL sa každému vybaví román Červený a čierny. Jeho autor sa narodil 23. januára 1783.







A ešte pohľad do parížskych výtvarných salónov. Pred 190 rokmi sa narodil francúzsky maliar EDOUARD MANET, ktorý svojimi obrazmi ako napríklad Raňajky v tráve, Olympia, Čašníčka, či Bar v Folies - Bergére predznamenal vznik moderného výtvarného umenia. K impresionistom, ktorých inšpiroval, sa však nehlásil.







Mužské meno Miloš je domácou podobou mena Miloslav. Má slovanský pôvod a v preklade znamená "milý".







A napokon sladkosť na záver: 23. januára 1843 riaditeľ rafinérie cukru v Dačiciach Jakub Kryštof Rad získal patent na kockový cukor. Vynález sa osvedčil a používa sa dodnes.