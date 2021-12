Jubilujú Jozef Sabovčík a Sergej Bubka, obaja oslavujú 58 rokov

Bratislava 4. decembra (TASR)- Aké bude počasie na Barboru, také čakaj do Vianoc - hovorí jedna z pranostík na sviatok svätej Barbory. V tento deň sa kedysi praktizovali zvyky spojené s ľúbostnou mágiou. Typickými boli barborky, čerešňové konáriky, ktoré sa odrezali zo stromu a vložili do vody. Dievčina, ktorej rozkvitol do Vianoc, sa mala do roka vydať. Svätú Barboru si dodnes ako svoju patrónku uctievajú baníci aj delostrelci, výrobcovia výbušnín, zvonári i stavitelia.







Ženské meno Barbora má grécky pôvod a v preklade znamená "cudzinka".







"Prorokom počasia" bol pre svoj vzťah k meteorológii aj evanjelický kňaz a ovocinár SAMUEL FERJENČÍK. Spolupracoval s Ústredným meteorologickým ústavom vo Viedni. Narodil sa v roku 1793.







Pred 111 rokmi sa narodil básnik a prekladateľ JÁN KOSTRA, známy milostnou poéziou. Medzi jeho zbierky patria Puknutá váza, Presila smútku, Ave Eva, Každý deň, Len raz.







Krasokorčuliar JOZEF SABOVČÍK je bývalý dvojnásobný majster Európy (1985 a 1986), ktorý ako prvý krasokorčuliar v histórii skočil na medzinárodnej súťaži štvoritý skok. Dnes sa dožíva 58 rokov.







Takisto 58 rokov oslavuje aj bývalý fenomenálny ukrajinský atlét SERGEJ BUBKA, olympijský víťaz, trojnásobný majster sveta, majster Európy a najlepší športovec sveta pre rok 1997. Stal sa prvým skokanom o žrdi, ktorý prekonal hranicu 6 metrov.







Pred 129 rokmi sa narodil španielsky generál a diktátor FRANCISCO FRANCO, ktorý v Španielsku vládol bez obmedzenia 36 rokov.







Francúzsku komédiu z roku 1952 Fanfán Tulipán môžeme zaradiť k filmovej klasike. Hviezdami snímky boli Gina Lollobrigida a GÉRARD PHILIPE, ktorý by sa dnes dožil 99 rokov. Jeho život a nádejnú hereckú dráhu ukončila ťažká choroba krátko pred jeho 37. narodeninami.







Doslova kultovým filmom je aj western Sedem statočných, v ktorom si zahral najmladšieho z pištoľníkov Chica nemecký filmový herec HORST BUCHHOLZ. Dnes by sa dožil 88 rokov.







V roku 1942 sa narodil český všestranný hudobník a člen skupiny ASPM JAN SPÁLENÝ. Jeho brat Petr Spálený je známy popový spevák.







Najstaršími nedeľnými novinami na svete je britský The Observer. Začali vychádzať v roku 1791, odvtedy uplynulo už 230 rokov.







Pred 11 rokmi zomrel herec IVAN KRIVOSUDSKÝ. Od roku 1949 bol členom Novej scény v Bratislave, kde hral v desiatkach predstavení. Účinkoval vo filmoch, ako napríklad Červené víno či Soľ nad zlato.