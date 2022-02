Jubilujú herec Jaromír Hanzlík aj gitarista Andy Taylor

Bratislava 16. januára (TASR) - Autor novely Drak sa vracia, popredný predstaviteľ slovenskej lyrizovanej prózy a vyštudovaný elektrotechnický inžinier DOBROSLAV CHROBÁK vynikal schopnosťou vykresliť svojrázny svet ľudí obklopených prírodou, ktorá ich osobitným spôsobom formovala. Od narodenia spisovateľa uplynie dnes 16. februára 115 rokov.







Jednou z jeho najobľúbenejších úloh bola postava Rozprávača v inscenácií legendárnej hry Na skle maľované. Pamätať si ho však môžeme aj z filmov ako Kapitán Dabač, Traja svedkovia, Noční jazdci, či Plavčík a Vratko. Dlhoročná opora Slovenského národného divadla LEOPOLD HAVERL by sa dnes dožil 86 rokov.







Herec, divadelný režisér a hudobný skladateľ PETER MANKOVECKÝ sa výrazne podpísal pod mimoriadne úspešnú inscenáciu Na koho to slovo padne. V stredu by mal 54 rokov.







Tvorba hudobného skladateľa IVANA HORVÁTHA, ktorý sa narodil 16. februára 1935, bola spojená so slovenskou populárnou hudbou. Podpísal sa pod hity pre Janu Kocianovú či Marcelu Leiferovú.







V rovnaký deň ako slovenský muzikant prišiel na svet britský gitarista skupiny Duran Duran ANDY TAYLOR. Dnes oslavuje 61 rokov.







Z Británie pochádzal aj filmový režisér JOHN RICHARD SCHLESINGER. Umelec, ktorý prišiel na svet pred 96 rokmi, sa podieľal na kultovej a Oscarmi ovenčenej dráme Polnočný kovboj v hlavných úlohách s Dustinom Hoffmanom a Jonom Voightom.







K 74. narodeninám môžu dnes fanúšikovia zablahoželať obľúbenému českému divadelnému, filmovému a televíznemu hercovi JAROMÍROVI HANZLÍKOVI. Známy je napríklad z filmov Postřižiny, Léto s kovbojem, Jak utopit Dr. Mráčka, či zo seriálu Nemocnice na kraji města.







V Prahe vznikla pred 160 rokmi legendárna česká telocvičná organizácia Sokol, ktorá sa postupne premenila na masové hnutie s výrazným národnoemancipačným poslaním.







Smutne známa história terezínskeho geta sa začala písať 16. februára 1942, keď sa na základe rozkazu zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha začal Terezín meniť na uzavreté geto pre Židov.







Rovných 200 rokov uplynie od narodenia psychológa, antropológa a zakladateľa eugeniky FRANCISA GALTONA.







Americký tenista nemeckého pôvodu, bývalá svetová jednotka JOHN McENROE, je držiteľom siedmich grandslamových titulov v dvojhre a deviatich v štvorhre. Do dejín tenisu sa zapísal aj svojím temperamentným správaním. Dnes oslavuje 63 rokov.







Bývalého severokórejského vodcu KIM ČONG-ILA v zahraničí prezývali "šialenec s bombou" či "doktor podivný". Podľa severokórejských prameňov prišiel na svet 16. februára 1942 na hore Pektusan ležiacej na hranici medzi Čínou a Severnou Kóreou.







Ženské meno Ida má nemecký pôvod a v preklade jeho význam možno vyjadriť ako "žena činu". Liana je skrátená podoba latinského mena Juliána a znamená "patriaca Júliovcom" (rímskemu rodu).