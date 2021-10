Oslavuje Paul Simon, cisár Jozef II. zrovnoprávnil náboženstvá

Bratislava 13. októbra (TASR) – „Na kone! A kde by sme ich vzali? No tak utekajme!" Viete z akého filmu pochádza táto hláška? Legendárna komédia Pacho, hybský zbojník zabáva divákov už vyše 40 rokov. Pod snímku sa režisérsky podpísal MARTIN ŤAPÁK. Slovenský filmový režisér, herec, tanečník a choreograf by sa dnes 13. októbra dožil 95 rokov.



Zatiaľ čo priazeň Márie Terézie k Pachovi čerpá z fiktívneho námetu, skutočnou historickou udalosťou bolo vydanie prelomového Tolerančného patentu presne pred 240 rokmi. Syn Márie Terézie a jeden z najvýznamnejších monarchov osvietenského absolutizmu cisár Jozef II. týmto nariadením výrazne rozšíril náboženskú slobodu pre nekatolícke vierovyznania v habsburskej monarchii.



Šľachtickým titulom barónky sa mohla prezentovať bývalá britská premiérka MARGARET THATCHEROVÁ prezývaná aj „Železná lady". Britských konzervatívcov priviedla k trom volebným víťazstvám po sebe. Od jej narodenia dnes uplynulo 96 rokov.



Herec s výrazným hlasom a turbulentným životným príbehom DUŠAN CINKOTA si dnes na narodeninovej torte sfúkne 51 sviečok.



O niečo menej, 36 rokov, oslavuje hokejista ANDREJ MESZÁROŠ, ktorý V NHL odohral takmer 700 zápasov.



Čerstvým osemdesiatnikom je americký spevák, skladateľ, gitarista a herec PAUL SIMON. Popularitu si získal ako člen dvojice Simon & Garfunkel, neskôr pokračoval v úspešnej sólovej dráhe a stal sa hudobnou legendou.



Pred 107 rokmi sa narodil autor známeho románu Sklený vrch, či ďalších próz Hodiny a minúty, Hromový zub, a tiež trilógie Za hrsť drobných. Spisovateľ a prekladateľ ALFONZ BEDNÁR je zároveň autorom scenára priekopníckeho diela slovenskej kinematografie Slnko v sieti.



Pre svet kultúry znamenal 13. október 2016 smutnú udalosť. Navždy odišiel všestranný umelec DARIO FO. Taliansky nonkonformista a významný predstaviteľ politicky zameraného divadla získal v roku 1997 Nobelovu cenu za literatúru.



YVES MONTAND, francúzsky herec a šansionér, vynikal všestrannosťou. Komediálny talent predviedol po boku Louisa de Funésa v komédii Rozmary mocných, zaskvel sa v aj v dráme Priznanie o politických procesoch v Československu. Narodil sa pred sto rokmi.



Dnes má meniny Koloman. Toto meno má keltský pôvod a v preklade znamená „pustovník".



Od roku 1884 sa poludník prechádzajúci hvezdárňou v londýnskej štvrti Greenwich používa ako nultý stupeň zemepisnej dĺžky a podľa neho sa rátajú aj svetové časové pásma.