Jubilujú M. Noga, D. Jamrich i frontman skupiny Smokie

Bratislava 25. októbra (TASR) – Niet nikoho, kto by nepoznal jednu z najznámejších melódií sveta, valčík Na krásnom modrom Dunaji. Objavila sa vo viacerých filmoch od Kubrickovej snímky Vesmírna Odysea až po seriál Simpsonovci. Autor skladby, rakúsky hudobný skladateľ JOHANN STRAUSS mladší, sa narodil 25. októbra 1825. Preslávil sa tiež operetami Netopier, či Cigánsky barón.



Notoricky známe a obľúbené sú aj motívy svetoznámej opery Carmen, ktorú zložil francúzsky hudobný skladateľ GEORGES BIZET. Narodil sa takisto 25. októbra, ale v roku 1838.



Každé dieťa je umelec, problém je, ako ním má zostať, aj keď vyrastie. Autorom výroku je španielsky maliar a sochár PABLO PICASSO, zakladateľ kubizmu a jeden z najväčších umelcov 20. storočia. Narodil sa pred 140 rokmi.



Francúzsku herečku ANNIE GIRARDOTOVÚ spájalo so Slovenskom priateľstvo s hercom Ivanom Palúchom. Bola presvedčivá v dramatických filmoch, kriminálkach či komédiách – stačí spomenúť snímky Najcennejšie čo mám, Nežné kura, či Ukradli torzo Jupitera. Šarmantná umelkyňa sa narodila pred 90 rokmi.



Jej slovenský kolega DUŠAN JAMRICH je o rovných 15 rokov mladší. Diváci sa s ním už pol storočia stretávajú na divadelných javiskách aj televíznych obrazovkách, výnimočné je jeho recitátorské umenie.



Slovenského herca MIROSLAVA NOGU vnímali diváci najskôr ako komika, vytvoril však aj nezabudnuteľné dramatické úlohy, napríklad v inscenácii Gazdova krv na motívy próz Rudolfa Slobodu. Dnes oslavuje 62. narodeniny.



THEODOR PIŠTĚK patril k najobsadzovanejším českým hercom. Jeho syn, ktorý nesie rovnaké meno, sa stal scénografom a kostýmovým výtvarníkom. Podieľal aj na Oskarmi ovenčenej snímke Amadeus režiséra Miloša Formana.



Britský hudobník, skladateľ a spevák JON ANDERSON neodmysliteľne patrí k úspešnej ére skupiny Yes, tvoril tiež duo s Vangelisom a hosťoval na albume slovenského skladateľa Petra Machajdíka. Dnes má 77 rokov.



K 71. narodeninám prijíma gratulácie tiež frontman skupiny Smokie CHRIS NORMAN.



Svojráznym spevákom je aj český herec JIŘÍ SCHMITZER, divákom známy z filmov Postřižiny, Černí baroni či Kráska v nesnázích.



Meniny má dnes Aurel – jeho meno má latinský pôvod a v preklade znamená "zlatý", "zlatučký".



A narodeniny oslavuje aj cestovný poriadok. Ten celkom prvý na svete vydali pred 182 rokmi v Manchestri. Ale pozor, dnes už neplatí!