Jubilujú José Carreras a Igor Bázlik, narodil sa autor Disneyoviek

Bratislava 5. decembra (TASR) – Hudobný skladateľ, dirigent a klavirista IGOR BÁZLIK je autorom populárnych piesní, šansónov a hudobných scénických diel. Známy je jeho muzikál Plné vrecká peňazí. V roku 1973 získal striebornú Bratislavskú lýru s piesňou Chvála humoru na text Tomáša Janovica, ktorú naspievali Karol Duchoň a Eva Kostolányiová. Významný slovenský umelec dnes oslavuje svoje 80. narodeniny.







Už od detstva sa zázračným talentom vyznačoval rakúsky hudobný skladateľ a vrcholný predstaviteľ klasicizmu WOLFGANG AMADEUS MOZART. Opery Figarova svadba, Don Giovanni alebo Čarovná flauta sú rovnako známe ako jeho skladby Turecký pochod či Malá nočná hudba. "Hitmejker" klasicizmu odišiel do hudobného neba pred 230 rokmi. Narodil sa 27. januára 1756.







Svetoznámy španielsky operný spevák JOSÉ CARRERAS, rodným menom Josep Carreras i Coll, v roku 1990 získal cenu Grammy. Spolu s Plácidom Domingom a Lucianom Pavarottiom vypredávali štadióny, divadlá či športové haly ako legendárni Traja tenoristi. Carreras sa úspešne vyliečil z leukémie, tým skôr mu môžeme k 75. narodeninám zaželať pevné zdravie.







Už 660 rokov sa Modra teší mestským výsadám, ktoré jej v roku 1361 udelil uhorský kráľ Ľudovít I.







Dnešní mladí muži už nemusia strácať čas na povinnej vojenskej službe. V roku 1868 však začal v c. k. monarchii platiť nový branný zákon, ktorým sa zaviedla všeobecná povinná vojenská služba na tri roky.







V roku 1867 sa narodil poľský politik a maršal JÓZEF PILSUDSKI, prvý prezident Poľska.







Na kreslených postavičkách ako sú Mickey Mouse, jeho kamoška Minnie, káčer Donald, pes Goofy, či jeho psí kolega Pluto, vyrastajú celé generácie detských divákov. "Disneyovky" sa stali klasikou. Ich autor, americký animátor, režisér, producent a filmár WALT DISNEY, sa narodil pred 120 rokmi.







Pred pol storočím zomrel český herec a humorista JIŘÍ GROSSMANN. Spolu s Miloslavom Šimkom ako legendárna komická dvojica rozosmievali divákov divadla Semafor. Niektoré citáty, ako napríklad „nechcem zľavu zadarmo“, či „miery 50-110-110“ doslova zľudoveli. Grossmann podľahol v tridsiatich rokoch chorobe, ktorá by sa dnes už zrejme dala liečiť.







Mužské meno Oto má nemecký pôvod a jeho význam je "ochranca majetku".