Rakúšania oslavujú neutralitu, spomienka patrí Stanovi Dančiakovi

Portrét herca Stana Dančiaka, foto z archívu. Foto: TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) – Viete po kom je v Bratislave pomenovaná Uprkova ulica? Moravský maliar JOŽA UPRKA mal k Slovensku blízko a za prvej Československej republiky viedol Spolok výtvarných umelcov. Narodil sa 26. októbra 1861.O 40 rokov neskôr prišiel na svet ďalší výtvarný umelec, maliar a ilustrátor IMRO WEINER-KRÁĽ.V ten istý deň sa narodil aj český architekt VLADIMÍR KARFÍK. Spolupracoval so svetoznámym Le Corbusierom, pracoval pre Tomáša Baťu. Jeho dielom je obchodný dom známy ako Veľký Baťa v centre Bratislavy, a tiež prvý slovenský montovaný panelák na Kmeťovom námestí.Dá sa herectvo skĺbiť s prácou vynálezcu? ŠTEFAN FIGURA bol členom Činohry Slovenského národného divadla, a tiež autor viacerých patentov a zlepšovacích návrhov z oblasti mechaniky a optiky. Narodil sa pred 111 rokmi.Jeho mladší kolega STANO DANČIAK vynikal komediálnym talentom, rovnako skvele sa vedel zhostiť aj dramatických úloh ako v divadle, tak na filmovom plátne. Spoluzakladal Divadlo na Korze, prepožičal hlas mimozemšťanovi Alfovi a nezabudnuteľné boli scénky o lordovi Nortonovi a sluhovi Jamesovi. Narodil sa 26. októbra 1942.So slovenským filmom bol úzko spätý český scenárista JIŘÍ KŘIŽAN. Podľa jeho scenárov vznikli filmy ako Signum Laudis, Tichá bolest či Je třeba zabít Sekala. Zažil v detstve represie komunistického režimu, ktorý ho pripravil o otca. Po Novembri ´89 bol predstaviteľom Občianskeho fóra a poradcom prezidenta Havla. Dnes by sa dožil 80 rokov.Český herec PAVEL TRÁVNÍČEK sa stal populárnym vďaka postave princa vo filmovej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku. Museli ho v nej predabovať, pretože mal silný brniansky prízvuk. Časom sa však sám stal majstrom dabingu – prepožičal hlas Alanovi Aldovi v seriáli M.A.S.H. Oslavuje dnes 71. narodeniny.Pred 51 rokmi uviedli do prevádzky prvú časť televízneho strediska v bratislavskej Mlynskej doline.Takmer 14 rokov bol francúzskym prezidentom FRANÇOIS MITTERRAND. Vďaka išla do šrotu gilotína, pretože sa zasadil o zrušenie trestu smrti. Narodil sa pred 105 rokmi.Dnes má meniny Demeter. Meno má grécky pôvod a v preklade znamenáA ak by ste sa dnes chystali ísť do Rakúska, pozor, všetko je zatvorené. Naši susedia majú štátny sviatok, ktorým si pripomínajú vyhlásenie trvalej neutrality v roku 1955.