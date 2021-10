Vznikol Oktoberfest a Chruščov v OSN trieskal topánkou

Bratislava 12. októbra (TASR) – Televízna veža na Kamzíku patrí k dominantám Bratislavy. Pred 54 rokmi, 12. októbra 1967, položili jej základný kameň. Stavbu televízneho vysielača s výškou 200 metrov sa podarilo dokončiť v roku 1975.



Už 86 rokov by dnes mal svetoznámy taliansky operný spevák LUCIANO PAVAROTTI. Jeho majestátny tenor doteraz privádza do úžasu milovníkov opery na celom svete. Pavarottiho kolega, úspešný slovenský tenorista JOZEF KUNDLÁK, má dnes 65 rokov.



Sýtym, príjemne zafarbeným hlasom ale aj zmyslom pre humor obdarila príroda aj KARLA ČERNOCHA. Obľúbený český spevák a moderátor by mal dnes 78 rokov.



Zhodou okolností je 12. október aj Medzinárodným dňom zborového spevu.



Krištof Kolumbus pristál 12. októbra 1492 na Bahamách a domnieval sa, že našiel novú cestu do Indie. Táto udalosť sa považuje za objavenie Ameriky.



Na americkom kontinente ostaneme – budova známa ako Biely dom kedysi vôbec nebola biela. Dokonca sčernela potom, ako ju v roku 1814 podpálili Briti. Manželka amerického prezidenta Jamesa Madisona dala rezidenciu vymaľovať na bielo a prezident Theodore Roosevelt ju v roku 1901 premenoval na Biely dom – a bolo vymaľované.



Od roku 1931 žehná návštevníkom i obyvateľom Brazílie 30-metrová socha Krista. Na vrchu Corcovado v brazílskom Riu de Janeiro ju postavili ako symbol kresťanstva.



V roku 1933 sa vo Valaskej narodil zakladateľ kardiochirurgie vrodených chýb srdca JAROSLAV SIMAN. Podieľal sa na prvých transplantáciách srdca a pečene u detí, úspešne tiež oddelil siamske dvojčatá.



Päťdesiatku oslavuje bývalý hokejový brankár PAVOL RYBÁR.



O celých desať rokov mladší je hokejista MARCEL HOSSA, syn hokejového trénera Františka Hossu a brat Mariána Hossu.



Meniny má dnes Maximilián. Nositelia tohto mena pôsobia pokojne a dlho premýšľajú, kým sa pustia do nejakej činnosti.



K októbru patrí Oktoberfest. Notoricky známy festival piva v Mníchove vznikol v roku 1810 vďaka svadbe bavorského korunného princa Ľudovíta s princeznou Teréziou. Oslava bola taká veľkolepá, že sa odvtedy každoročne opakuje.



O tom, že nemierna konzumácia alkoholu môže spôsobiť aj trapas, sa presvedčil sovietsky líder Nikita Chruščov, ktorý 12. októbra 1960 na pôde OSN zlostne trieskal do stola vyzutou topánkou. Rozhorčiť ho mala poznámka filipínskeho politika na adresu sovietskeho imperializmu. Je však známe, že pritom zrejme zohral svoju rolu aj nejaký ten vypitý pohárik.