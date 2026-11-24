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Kam za čarovnými Vianocami
Bratislavská Incheba chystá 18 dní plných darčekov, tradícií a zážitkov!
Autor OTS
Bratislava 24. novembra (OTS) - Vianoce sú už za dverami! Od 26. novembra do 13. decembra sa bratislavská Incheba premení na najväčší interiérový vianočný trh na Slovensku. Čakajú vás originálne darčeky, voňavé dobroty, tradičné remeslá, Santova dedinka, až 40 betlehemov a pestrý program pre celú rodinu. Príďte si vychutnať kúzlo blížiacich sa sviatkov pod jednou strechou!
Trblietavé ozdoby, krásne dekorácie a radosť z predvianočných nákupov. Dni Vianoc v Inchebe opäť ponúknu všetko, čo k najkrajšiemu obdobiu roka patrí. Doprajte si chvíle pohody, načerpajte inšpiráciu a užite si príjemný čas s rodinou či priateľmi.
Darčeky pre každého? Nájdete ich na jednom mieste!
Hľadáte niečo výnimočné pre svojich blízkych? Vyberať si môžete zo širokej ponuky vianočných ozdôb, dekorácií, bytových doplnkov, zimnej módy, kožených a kožušinových výrobkov, šperkov, kozmetiky či bižutérie. Predstavia sa predajcovia zo Slovenska aj zahraničia.
Milovníkov originality potešia handmade víkendy, počas ktorých slovenskí tvorcovia ponúknu jedinečné ručne vyrábané šperky, dekorácie a doplnky. Originálne kúsky s vlastným príbehom môžu byť tým najkrajším darčekom.
Santova dedinka, detské dielničky a až 40 betlehemov!
Na svoje si prídu aj najmenší návštevníci. Čarovná Santova dedinka a tvorivé dielničky potešia deti a prinesú množstvo príležitostí na spoločné zážitky.
Výnimočným lákadlom bude výstava približne 40 papierových betlehemov od Jána Hertlíka. Krásu slovenských tradícií priblížia aj majstri tradičných remesiel, ktorí predstavia poctivú ručnú prácu a originálne výrobky.
Vianočné dobroty, ktorým neodoláte!
K sviatkom neodmysliteľne patria aj lahodné chute. Tešiť sa môžete na tradičné koláče, cukrovinky, med, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality či exotické pochúťky. Vyberte si dobroty, ktoré potešia vaše chuťové poháriky aj obohatia sviatočný stôl.
Hudba, tanec, folklór a program pre celú rodinu
Už 27. novembra zaznie živá cimbalová hudba kapely GloBband. Od 27. do 29. novembra program obohatia tanečné vystúpenia žiakov Špeciálnej základnej školy Karpatská, výstava krojovaných bábik, ukážky tradičného trukovacieho stroja aj prezentácie miestnych akčných skupín.
V sobotu 5. decembra sa predstaví ZUŠ Exnárova s programom Vianoce s umením, ktorý spojí hudbu, tanec, divadlo a tvorivé dielne. V nedeľu 6. decembra ožije Incheba folklórnym spevom a tancom v podaní súboru Kasanka.
Súčasťou programu budú aj bezplatné interaktívne kurzy sebaobrany občianskeho združenia Kobukrav pre školské skupiny, zamestnancov škôl a pracovníkov rizikových profesií.
Vianočná tombola aj milé prekvapenie!
Návšteva Incheby môže priniesť ešte viac radosti! Zapojte sa do vianočnej tomboly o zaujímavé ceny a možno si domov odnesiete atraktívnu výhru.
Vianoce sa začínajú v Inchebe. Príďte si ich užiť!
DNI VIANOC V INCHEBE
Otváracie hodiny:
• Pondelok – štvrtok: 11:00 – 18:00
• Piatok: 11:00 – 19:00 / Sobota: 10:00 – 19:00 / Nedeľa: 10:00 – 18:00
Viac informácií a program: https://www.incheba.sk
Vstupenky: www.predpredaj.sk
Trblietavé ozdoby, krásne dekorácie a radosť z predvianočných nákupov. Dni Vianoc v Inchebe opäť ponúknu všetko, čo k najkrajšiemu obdobiu roka patrí. Doprajte si chvíle pohody, načerpajte inšpiráciu a užite si príjemný čas s rodinou či priateľmi.
Darčeky pre každého? Nájdete ich na jednom mieste!
Hľadáte niečo výnimočné pre svojich blízkych? Vyberať si môžete zo širokej ponuky vianočných ozdôb, dekorácií, bytových doplnkov, zimnej módy, kožených a kožušinových výrobkov, šperkov, kozmetiky či bižutérie. Predstavia sa predajcovia zo Slovenska aj zahraničia.
Milovníkov originality potešia handmade víkendy, počas ktorých slovenskí tvorcovia ponúknu jedinečné ručne vyrábané šperky, dekorácie a doplnky. Originálne kúsky s vlastným príbehom môžu byť tým najkrajším darčekom.
Santova dedinka, detské dielničky a až 40 betlehemov!
Na svoje si prídu aj najmenší návštevníci. Čarovná Santova dedinka a tvorivé dielničky potešia deti a prinesú množstvo príležitostí na spoločné zážitky.
Výnimočným lákadlom bude výstava približne 40 papierových betlehemov od Jána Hertlíka. Krásu slovenských tradícií priblížia aj majstri tradičných remesiel, ktorí predstavia poctivú ručnú prácu a originálne výrobky.
Vianočné dobroty, ktorým neodoláte!
K sviatkom neodmysliteľne patria aj lahodné chute. Tešiť sa môžete na tradičné koláče, cukrovinky, med, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality či exotické pochúťky. Vyberte si dobroty, ktoré potešia vaše chuťové poháriky aj obohatia sviatočný stôl.
Hudba, tanec, folklór a program pre celú rodinu
Už 27. novembra zaznie živá cimbalová hudba kapely GloBband. Od 27. do 29. novembra program obohatia tanečné vystúpenia žiakov Špeciálnej základnej školy Karpatská, výstava krojovaných bábik, ukážky tradičného trukovacieho stroja aj prezentácie miestnych akčných skupín.
V sobotu 5. decembra sa predstaví ZUŠ Exnárova s programom Vianoce s umením, ktorý spojí hudbu, tanec, divadlo a tvorivé dielne. V nedeľu 6. decembra ožije Incheba folklórnym spevom a tancom v podaní súboru Kasanka.
Súčasťou programu budú aj bezplatné interaktívne kurzy sebaobrany občianskeho združenia Kobukrav pre školské skupiny, zamestnancov škôl a pracovníkov rizikových profesií.
Vianočná tombola aj milé prekvapenie!
Návšteva Incheby môže priniesť ešte viac radosti! Zapojte sa do vianočnej tomboly o zaujímavé ceny a možno si domov odnesiete atraktívnu výhru.
Vianoce sa začínajú v Inchebe. Príďte si ich užiť!
DNI VIANOC V INCHEBE
Otváracie hodiny:
• Pondelok – štvrtok: 11:00 – 18:00
• Piatok: 11:00 – 19:00 / Sobota: 10:00 – 19:00 / Nedeľa: 10:00 – 18:00
Viac informácií a program: https://www.incheba.sk
Vstupenky: www.predpredaj.sk