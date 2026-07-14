< sekcia Magazín
Kamil je elegantný
Kamilovia majú radi deti, starajú sa o ne a zahrňujú ich láskou rovnako ako partnerku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. júla (TASR) - Mužské meno Kamil na nás dýcha ďalekou orientálnou exotikou a v preklade znamená "chrámový sluha". Nositeľov tohto na Slovensku menej rozšíreného mena oslovujeme Kamo, Kami, Kamilko. Meniny oslavujú 14. júla.
Kamilovia majú radi deti, starajú sa o ne a zahrňujú ich láskou rovnako ako partnerku. Ich citový život býva bohatý. Sú veľmi galantní a romantickí. Cítia sa nesvoji, ak nemajú svoj život pevne v rukách, alebo ak ich prekvapí nečakaná situácia. V spoločnosti sa správajú milo, uvoľnene a otvorene. Dokážu dlho nezáväzne konverzovať na rôzne témy. Kamilovia nedajú ľuďom pocítiť, že si na rozhovor nevybrali práve vhodnú chvíľu.
V podstate majú vynikajúce zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti. Potrebujú veľa spávať a žiť pokojne. Prospeje im, ak si do jedálneho lístka zaradia aj karfiol, kaleráb, mandle a kuracie mäso.
Obľúbené farby Kamilov sú hnedá, tmavomodrá, zelená, ochranné rastliny kostihoj, štiav kyslý, ochranné kamene zafír, achát a opál.
Kamilovia majú radi deti, starajú sa o ne a zahrňujú ich láskou rovnako ako partnerku. Ich citový život býva bohatý. Sú veľmi galantní a romantickí. Cítia sa nesvoji, ak nemajú svoj život pevne v rukách, alebo ak ich prekvapí nečakaná situácia. V spoločnosti sa správajú milo, uvoľnene a otvorene. Dokážu dlho nezáväzne konverzovať na rôzne témy. Kamilovia nedajú ľuďom pocítiť, že si na rozhovor nevybrali práve vhodnú chvíľu.
V podstate majú vynikajúce zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti. Potrebujú veľa spávať a žiť pokojne. Prospeje im, ak si do jedálneho lístka zaradia aj karfiol, kaleráb, mandle a kuracie mäso.
Obľúbené farby Kamilov sú hnedá, tmavomodrá, zelená, ochranné rastliny kostihoj, štiav kyslý, ochranné kamene zafír, achát a opál.