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Kamila má pevnú vôľu
Pri voľbe povolania uprednostňujú profesiu, ktorá je riziková.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Krstné meno Kamila je odvodené od mužského orientálneho mena Kamil, ktoré v preklade znamená "chrámový sluha". Nositeľky najčastejšie oslovujeme Kamilka, Kama, Kamka.
Kamily, ktoré oslavujú meniny 18. júla, sú prevažne mlčanlivé. Nestrácajú čas zbytočnými slovami, orientujú sa skôr na činy. Dokážu sa oddať veci, ktorá má zmysel, a dovedú ju do úspešného konca. Majú pevnú vôľu, sú aktívne a dynamické.
Pri voľbe povolania uprednostňujú profesiu, ktorá je riziková. Ak ich prekvapí neúspech, sú ním veľmi zaskočené, ale svoje pocity skrývajú hlboko v sebe.
Ich zdravie je primerané, ak to nepreháňajú s prácou a dožičia si dostatok spánku. Ovplyvňujú ich planéty Jupiter, Neptún.
Kamiline šťastné farby sú svetlozelená, modrá a biela. Ochranné rastliny skorocel, pľúcnik, ochranné kamene akvamarín, ametyst a smaragd.
Kamily, ktoré oslavujú meniny 18. júla, sú prevažne mlčanlivé. Nestrácajú čas zbytočnými slovami, orientujú sa skôr na činy. Dokážu sa oddať veci, ktorá má zmysel, a dovedú ju do úspešného konca. Majú pevnú vôľu, sú aktívne a dynamické.
Pri voľbe povolania uprednostňujú profesiu, ktorá je riziková. Ak ich prekvapí neúspech, sú ním veľmi zaskočené, ale svoje pocity skrývajú hlboko v sebe.
Ich zdravie je primerané, ak to nepreháňajú s prácou a dožičia si dostatok spánku. Ovplyvňujú ich planéty Jupiter, Neptún.
Kamiline šťastné farby sú svetlozelená, modrá a biela. Ochranné rastliny skorocel, pľúcnik, ochranné kamene akvamarín, ametyst a smaragd.