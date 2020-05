Kanada vráti Číne 2 pandy, pandémia spôsobila výpadok dodávok bambusu

Calgary 13. mája (TASR) - Zoologická záhrada v kanadskom meste Calgary predčasne vráti do Číny dve zapožičané pandy veľké. Dôvodom sú výpadky v dodávkach bambusu, hlavnej zložky potravy pánd, ktoré zapríčinila pandémia koronavírusu. Informovala o tom v stredu televízia CNN.



Dvojica pánd menom Er šun a Ta mao mala zostať v kanadskej zoo až do roku 2023, a to na základe dohody s Čínou uzavretej na desaťročné obdobie.



Vedenie zoologickej záhrady v Calgary sa však zvieratá rozhodlo vrátiť o tri roky skôr, keďže pandémia koronavírusu narušila medzinárodnú leteckú dopravu a spôsobila meškania v dodávkach bambusu, ktorý je nutné privážať z Číny.



Predstavitelia kanadskej zoo sa obávajú, že by sa situácia s dodávkami bambusu mohla ešte zhoršiť v prípade, ak nastane druhá vlna šírenia koronavírusu.



Jedálniček oboch pánd totiž tvorí takmer výhradne čerstvý bambus, ktorého každodenne spotrebujú zhruba 40 kilogramov.



Pred vypuknutím pandémie zoo v Calgary dostávala letecké dodávky bambusu priamo z Číny. Tieto pravidelné zásobovacie lety však boli zrušené.



Vedenie zoo sa preto snažilo nájsť iných dodávateľov tejto komodity, čo však naráža na logistické ťažkosti. Má tiež obavy, že noví dodávatelia by mohli zásobovanie náhle prerušiť, takže by pandy zostali zo dňa na deň bez potravy.



"Sme toho názoru, že to najlepšie a najbezpečnejšie miesto pre Er šun a Ta mao - počas tejto ťažkej doby, aká ešte nikdy nenastala - je tam, kde je dostatok ľahko prístupného bambusu," uviedol vo vyhlásení riaditeľ Calgary Zoo Clément Lanthier.



Zdôraznil, že rozhodnutie o vrátení pánd do Číny bolo veľmi ťažké. "Zdravie a blaho zvierat, ktoré máme radi a o ktoré sa staráme, je však na prvom mieste," napísal Lanthier.



Obe pandy priviezli do Kanady v roku 2014. Prvé štyri roky boli umiestnené v zoo v Toronte a vlani ich odtiaľ - už aj s dvoma mláďatami - previezli do Calgary. Mláďatá už medzičasom vrátili Číne.



Podľa Lanthiera zoo v Calgary spustila proces návratu oboch dospelých pánd už pred niekoľkými týždňami a príslušné povolenia úradov by mala získať v najbližších dňoch.