Kanadská legenda Bryan Adams prichádza do Bratislavy

Bratislava 16. decembra (TASR) - Kanadská pop-rocková legenda Bryan Adams prichádza opäť na Slovensko. Jednou zo zastávok na So Happy It Hurts Tour, ktoré dostalo názov podľa najnovšieho albumu, bude v nedeľu (17. 12.) aj bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu. V playliste koncertu nebudú chýbať známe hity Somebody, Please Forgive Me, Here I Am, (Everything I Do) I Do It for You, Summer of 69 či Straight From the Heart.



Spevák, skladateľ a gitarista Bryan Guy Adams, rodák z kanadského Kingstonu (5. 11. 1959) začínal v roku 1976 ako spevák v skupine Sweeney Todd. Od roku 1980 je na sólovej dráhe, začal ju albumom Bryan Adams, ktorý vyšiel vo februári 1980. V roku 1983 mal v rebríčku prvý hit Straight From The Heart. V americkej hitparáde mal zatiaľ 22 piesní, štyri z nich sa dostali na prvé miesto. Jednou z nich bola Everything I Do, I Do It For You z roku 1991, ktorá bola titulnou vo filme Robin Hood. Bola zaradená aj na úspešný album Waking Up the Neighbours, vydaný v septembri 1991. Skladba (Everything I Do) I Do It For You je najúspešnejšou v jeho muzikantskej dráhe. Na svojom konte má 15 štúdiových albumov, najnovší So Happy It Hurts vydal v marci 2022. K diskografii patrí aj šesť live a šesť kompilačných albumov. Slovensko ho pozná zo štyroch vystúpení, 19. apríla 2003 v Bratislave, 22. novembra 2006 v Košiciach, 28. júla 2013 opäť v Bratislave a 8. októbra 2016 opäť v Košiciach.