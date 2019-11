Kanadský spevák a fotograf Bryan Adams má 60 rokov

Kingston/Bratislava 5. novembra (TASR) - Kanadský spevák Bryan Adams, známy ako Big BA, je legendou soft-rocku. Autor hitov ako Please Forgive Me, Heaven, Somebody, Everything I Do či Straight From The Hear, ktorý predal vyše 60 miliónov hudobných albumov, má v utorok 5. novembra 60 rokov.







Adams si svojimi baladami získal v krátkom čase pozornosť hudobnej verejnosti. Jednou z najpopulárnejších je i I Do It For You, ktorá zotrvávala na vrchole hudobných rebríčkov celých 16 týždňov.



Bryan Guy Adams sa narodil 5. novembra 1949 v kanadskom Kingstone (Ontario) do rodiny vojenského dôstojníka, ktorý pôsobil aj ako diplomat v mnohých krajinách. Budúci hudobník tak vyrastal okrem Kanady vo Veľkej Británii, v Izraeli, Portugalsku, Kórei i v Japonsku. Rodičia sa čoskoro rozviedli. Rozpory v rodine boli príčinou toho, že Bryan s otcom prestal komunikovať. Ako 16-ročný zanechal strednú školu a rozhodol sa venovať hudbe. Postupne sa naučil hrať nielen na gitaru, ale aj na harmoniku, klavír a dobro. V začiatkoch kariéry bol spevákom kanadskej glam-rockovej skupiny Sweeney Todd.



Po rokoch, keď sa mu začalo profesionálne dariť, rozhodol sa predsa len otca vyhľadať. "Pamätám si, že som v LA pozeral v televízii nejaký skutočne mizerný emocionálny príbeh otca a syna. Ale nakoniec som si povedal, že otca vyhľadám aj ja," uviedol Adams a dodal: "Pozval som ho na večeru. Za jednu noc sa odparilo 10 rokov. Bolo to úžasné."



V roku 1980 zostavil spevák svoj prvý album s názvom Bryan Adams a vydal sa na štvormesačné kanadské turné. Interpretovým ďalším hudobným počinom bol v poradí druhý album You Want It You Got It (1981). Nasledoval tretí spevákov album, Cuts Like a Knife (1983). Najúspešnejším bol štvrtý album Reckless (1984), ktorý speváka posunul medzi hudobné hviezdy.



Spevák nahrával ďalšie albumy ako napríklad Into the Fire (1987), Waking up the Neighbours (1991), vyšli mu živé albumy Bare Bones (2010) či Live at Sydney Opera House (2013), spomedzi novších možno spomenúť album Get Up!(2015). Na svojom konte má dokopy štrnásť štúdiových, päť živých a šesť kompilačných albumov.



Okrem toho Bryan Adams a hudobný skladateľ Jim Vallance napísali hudbu pre Pretty Woman: The Musical, javiskovú verziu filmu z roku 1990. Premiéra muzikálu sa konala v Chicagu v marci 2018. Známy spevák je aj autorom soundtracku k animovanému filmu Spirit.



Za dobročinnosť a prínos pre populárnu hudbu získal Bryan Adams najvyššie kanadské civilné vyznamenanie Order of Canada a Rad Britskej Kolumbie. Bol viacnásobne nominovaný na cenu Grammy a päťkrát na Zlatý glóbus. Jeho tri piesne k filmom boli nominované na Oscara.



V poslednom čase sa interpret takisto vytrvalo a kreatívne, podobne ako hudbe, venuje fotografovaniu. Svoje fotografie vystavoval nielen v Kanade, ale aj v prestížnych svetových galériách v New Yorku, Londýne, či Stockholme. Osobitné povolenie zahrnúť exkluzívnu fotografiu britskej kráľovnej Alžbety II. do svojej knihy dostal Adams v roku 2000. Kanaďan, ktorý žije v Londýne od roku 1989, zachytil na fotografiách 30 osobností, vrátane Liz Hurleyovej, Vanessy Redgravovej a Joan Collinsovej s cieľom získať peňažné prostriedky pre nadáciu na liečbu rakoviny s názvom The Heaven Trust.



Na Slovensku spevák koncertoval doteraz štyrikrát (2003, 2006, 2012, 2016). Naposledy sa s košickým publikom rozlúčil hitom Brand New Day a pridal aj dva klasické rokenroly C'mon Everybody a All Shook Up.



V marci 2019 prekvapil muzikant svojich fanúšikov hudobnou lahôdkou - novým albumom s názvom Shine a Light.