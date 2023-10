Kandidátov na Krištáľové krídlo môže opäť navrhovať aj verejnosť

Bratislava 5. októbra (TASR) - Navrhnúť osobnosti na ocenenie Krištáľové krídlo môže opäť aj verejnosť. Organizátori prestížnej ceny, ktorá oceňuje významné osobnosti a ich mimoriadne počiny, spustili nominačnú kampaň 27. ročníka. Nominačná lehota je do 15. novembra. Návrhy na nominácie za uplynulý rok možno zasielať písomne alebo prostredníctvom online formulára na webstránke ankety.



"Vážime si každý návrh, každé meno, ktoré obohatí zoznam nominovaných osobností. Či už je to tip verejnosti alebo členov porôt v jednotlivých kategóriách. Vďaka návrhom od verejnosti sa dozvieme o úžasných osobnostiach, ktoré by sme inak nemali šancu spoznať," hovorí riaditeľka Krištáľového krídla Katarína Srkala.



Krištáľové krídlo udeľujú od roku 1997 významným osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnu odbornosť a úspech. O ocenení v každej kategórii rozhoduje porota zložená z odborníkov pôsobiacich v danej oblasti. Nominácie a ocenenia sa udeľujú v kategóriách Medicína a veda, Hudba, Populárna hudba, Filantropia, Divadlo a audiovizuálne umenie, Výtvarné umenie, Inovácie a startupy, Hospodárstvo, Publicistika a literatúra, Šport. Veľká porota každoročne udeľuje aj mimoriadnu cenu osobnostiam za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v hodnotenom roku.