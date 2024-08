Kapela Dora oživuje v klipe ľudovú klasiku Pod horou

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenská rocková kapela Dora prichádza s novinkou, ktorá poteší fanúšikov energickej hudby a tradičných motívov. Ich najnovší singel Pod horou je originálnym spracovaním známej ľudovej piesne, ktorú kapela pretavila do punkového šatu. Skladba je súčasťou pripravovaného albumu a prináša so sebou aj živelný videoklip. TASR o tom informoval PR manažér Michal Neffe.



Dora je známa a charakteristická tým, že pretvára klasické aj menej známe ľudové piesne do moderných rockových subžánrov, pričom zachováva text a melódiu, ale pridáva svoju vlastnú interpretáciu.



"Chceli sme vytvoriť energickú skladbu na živé vystúpenia," hovorí frontman kapely Lukáš Slobodník a pokračuje: "Text pozná snáď každý, keďže je to pieseň, ktorú sa učíme spievať už v škôlke."



Napriek známemu textu prináša kapela do skladby nové prvky. Gitarista Tibor Seidl, ktorý mal na starosti aranžmán, pridal do harmónie ďalšie akordy, čo dodáva piesni zaujímavý "šmrnc". Fanúšikovia môžu v skladbe objaviť aj gitarové sólo, ktoré čiastočne cituje známu rozprávku Kubko a Maťko.



Vizuál ku skladbe zachytáva atmosféru jesenného koncertu v nitrianskom klube Frankie Rock Club. "Chceli sme priblížiť ľuďom, ktorí nechodia na naše koncerty do klubov, že je tam skvelá atmosféra a stojí za to prísť," objasňuje Seidl. Strih a kameru mal na starosti Matej Komlóši, s ktorým kapela spolupracuje už na piatom videoklipe.







Pod horou klip: