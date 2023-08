Kapela Heľenine Oči má novú pesničku, dostala názov Helfest

Bratislava 13. augusta (TASR) – Muzikanti z kapely Heľenine Oči prinesú 2. septembra do Prešova nový hudobný festival Helfest. Pri tejto príležitosti spojili sily s dvoma slovenskými rapermi a nahrali pieseň, ktorá nesie rovnaký názov ako multižánrové podujatie, teda Helfest. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Najnovší hudobný počin prešovskej hudobnej skupiny Heľenine Oči, pesnička Helfest, vznikla ako mnohé iné spoluprácou siedmich členov tohto zoskupenia.



"Najprv som urobil pracovné demo u seba v štúdiu, kde som vymyslel melódiu piesne a text refrénu a predrefrénu, len som ešte nemal texty k slohám. Následne som si prešiel pesničku s naším producentom Adamom Kurucom, doplnili sme sample a klávesy a potom som to rozposlal chlapcom z kapely, ktorí u seba v štúdiách nahrali svoje časti a poslali ich hotové naspäť. Pieseň mixoval Martin Migaš, ktorý nám mixoval aj celý ostatný album Cirkus 22," približuje zrod novinky líder kapely Martin Mihalčín a dodáva: "Keď som túto pieseň písal, mojím vnútorným cieľom bolo vymyslieť energickú pesničku, ktorá bude divákom evokovať festivalovú atmosféru a bude jemne pošteklená Balkánom. Hneď ako som dopísal text predrefrénu, začalo ma to veľmi baviť a vedel som, že pesnička už má svoju dušu a tému. Urobili sme z nej hymnu festivalu, takže už má aj svoje poslanie."



Produkcia pesničky tento raz trvala pomerne dlho. "V tejto piesni máme hostí, ktorí potrebujú na svoje party čas. Zároveň sme ju chceli vydať aspoň mesiac pred festivalom, čo sa nám aj podarilo. Tešíme sa, že máme vlastnú festivalovú hymnu, ktorá bude sprevádzať viac ročníkov nášho festivalu," doplnil Mihalčín.