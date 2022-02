Kapela Jelen predstavuje singel Někde kolem z albumu Věci a sny

Bratislava 18. februára (TASR) - Kapela Jelen predstavuje singel Někde kolem, skladbu z albumu Věci a sny. Jej autormi sú Jindra Polak, Martin Kasal, Ondrej Malek a Martin Ledvina. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Minulý rok na jar zahájila skupina Jelen novú etapu svojej existencie vydaním tretieho albumu Věci a sny, ktorý Česká hudobná akadémia ocenila troma nomináciami na Cenu Anděl. Práve na ňom sa objavili ich dva historicky najväčšie rádiové hity Jediný, co chci a Zůstaň ještě jednu noc. Druhá menovaná pieseň už viac ako rok vládne českému rádiovému éteru a nadväzuje tak na klasické piesne Magdaléna, Jelen, Co bylo dál? či Klidná jako voda, ktoré zľudoveli a zamilovali si ich celé generácie fanúšikov.



K piesni Někde kolem vydala kapela aj klip. Lyric video k novému singlu je v podstate aftermovie, ako spomienka na minuloročný úspešný streamovací koncert z Loftu Bubny k vydaniu nového albumu. „Je to môj najobľúbenejší song z albumu. Prial by som si, aby v poslucháčovi vyvolal až filmovú predstavu. Je o tom, čo každý normálny chalan alebo muž zažil. Keď vo vzťahu, na ktorom vám záleží, urobíte nezvratnú chybu. Keď ste na dne, všetko si uvedomíte a hľadáte akýkoľvek náznak nádeje na cestu späť,“ vraví autor skladby a frontman skupiny Jindra Polák.



Rovnako ako mnoho ďalších umelcov, aj skupinu popri svojich aktivitách zasiahla prítomnosť pandémie a s ňou spojené obmedzenia. „Mrzí nás, že sme nemohli absolvovať regulárne turné k nášmu novému albumu, ale veríme, že toto leto si už konečne užijeme naplno. Všetko by sa malo odraziť od nášho preloženého koncertu v O2 univerzum. Ten sa odohrá 10. apríla v pražskej O2 Universum,“ dodáva ďalší zakladajúci člen skupiny, basgitarista Ondřej Málek.



Někde kolem klip: