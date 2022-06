Kapela John Wolfhooker predstavila nový singel Only Way

Bratislava 28. júna (TASR) – Česká kapela John Wolfhooker predstavila v rámci svojho vystúpenia na historicky najväčšom ročníku českého festivalu Rock for People svoj nový singel Only Way. JWH, ako si zvykne kapela svoje meno skracovať, si tak mohli na niekoľkotisícovom dave overiť, či sa im nová skladba vydarila. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



"S Ronym sme boli na chate a jeden deň vyšiel zo sauny rovno po gitaru a o hodinu už púšťal prvé demo s hlavnou melódiou. Hneď sme na bicie nahrali prvý rytmus, ktorý mi napadol a ktorý zostal v slohách a v 'hooku',“ hovorí bubeník Adrian Janeček a dodáva: "Jeden večer prišiel za nami Martin, prespieval hlavnú melódiu miesto gitary a tento základ zostal až do finálnej verzie."



"Aj keď má dnes text Only Way úplne iný význam, jeho pôvodná inšpirácia mala veľmi temný odtieň. Základ textu bol totiž o káve. Výsledkom a hlavným posolstvom je však to, že žijeme rýchlo a naplno," dodáva basgitarista a druhý spevák Filip Vlček.



Only Way je prvým singlom, ktorý JWH napísali po pandémii. V dobe, keď sa všetko môže zdať ako úplne iný svet, než bolo pred pár rokmi.



"Only Way má v sebe veľa rôznych synthových zvukov, ktoré nás v poslednom čase veľmi bavia. A tak sme chceli, aby niektoré zábery v klipe pôsobili dojmom 'iného sveta'. Alexandra Hrašková našla super lokácie v Berlíne, ktoré zvýrazňujú náladu songu a ktoré spolu pekne ladia. Natáčanie sme tak stihli vďaka perfektnému naplánovaniu za jediný deň aj s cestou do Nemecka," hovoria ku klipu JWH.



Tvorby videa sa ujal tím Fero Production. Réžiu a úpravu si vzal na starosť Janeček, ktorý stojí aj za celým konceptom klipu. O kameru sa postaral Rusty Shepherd.



John Wolfhooker tvoria Martin Čupka (hlavný spev), Adrian Janeček (bicie), Filip Vlček (basgitara, spev) a Rony Janeček (gitara, spev).







Klip Only Way: