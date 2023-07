Kapela Kiss My Ex! vydáva letný tanečný singel Teach Me Love

Bratislava 6. júla (TASR) - Slovenská kapela Kiss My Ex! vydala letný tanečný singel Teach Me Love, ktorý je inšpirovaný príbehom zo slovenskej ľudovej skladby. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Turčina.



"Základ nášho najnovšieho singla Teach Me Love je slovenská ľudová pieseň Večar je, večar je. Je to príbeh dievčaťa, ktoré čaká na svojho milého, ktorý však nepríde ani ten večer, ani ten ďalší a vlastne nepríde už nikdy. Od prvej slohy sme však príbeh zobrali do vlastných rúk a dali mu šťastný koniec. V pozadí skladby celý čas znie zosamplovaný motív tejto ľudovky, ktorý vytvára celkovú náladu a je neuveriteľné, akú energiu v sebe skrývajú staré slovenské piesne," hovorí gitarista kapely Peter Klema.



Celú hudobnú produkciu, samplovanie a všetky nástroje si kapela nahrala a zmixovala sama. O finálny master sa postaral producent a dvojnásobný držiteľ hudobného ocenenia Grammy, Argentínčan Andrés Mayo, s ktorým Kiss My Ex! spolupracujú už viac ako dva roky.



Ku skladbe vznikol aj unikátny videoklip, nakrúcaný na jeden záber s využitím kamerových a optických trikov. "Vybrali sme si krásny fotogenický priestor v Košiciach. Je to Fabrika 48, obnovená národná kultúrna pamiatka, budova skladu bývalej továrne na kávu. Celý príbeh klipu je vyrozprávaný formou tanečnej choreografie, ktorá zároveň prevedie diváka celou budovou. O dokonalé zladenie hudby, priestoru, vynikajúcich tanečníkov a choreografie sa postarala mladá choreografka Kristína Šérová a Anton Bruckner, kameru sme znovu zverili nášmu kamarátovi Petrovi Bertymu Fottovi, ktorý je zároveň aj basgitaristom na našich koncertoch," dodávajú členovia kapely.



Kapelu Kiss My Ex! tvoria Iveta 'Popa' Karičková (spev), Ladislav 'LeZlee' Znám (klávesy, produkcia) a Peter Klema (gitara, produkcia). Nový singel bude súčasťou debutového albumu Kiss My Ex!, na ktorom kapela intenzívne pracuje.