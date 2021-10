Kapela Kryštof prichádza s novým albumom Halywůd

Bratislava 12. októbra (TASR) – Úspešná česká skupina Kryštof vydáva nový album, ktorý dostal názov Halywůd. K titulnej pesničke kapela predstavila už v júni aj pôsobivý videoklip. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Americký Halywůd je o snoch. Ten ostravský o tých, ktoré sa možno nikdy nesplnia, ale je dôležité ich mať. A pokojne môžete snívať aj o tom, že raz budete napríklad ako Brad Pitt," vraví Richard Krajčo, frontman kapely Kryštof a autor všetkých piesní na novom albume. Okrem už známych hitov Hvězdáři, Milan Baroš, Hned teď (Pojď být světlometem), Vánoční s Karlom Gottom, alebo najnovšieho singlu Halywůd sa na novinke objaví aj šesť úplne nových piesní. Album súčasne s klasickým CD vychádza aj ako vinyl.



Halywůd je už ôsmym radovým albumom kapely Kryštof, ktorý dáva jasne najavo, že sa fanúšikovia tejto ostravskej skupiny nemusia vôbec obávať o jej hudobnú stagnáciu. Kapela Kryštof vychádza zo svojej povestnej poetiky a strhujúcich refrénov, pričom neustále hľadá nové hudobné podnety. "Je tam láska, vzdor, zlosť, radosť, eufória, vyznanie, protest a rekapitulácia," približuje svoju inšpiráciu Krajčo.



Na albume sa podieľali viacerí producenti, Armin Effenberger, Lukáš Chromek, fiedlerski, Ondra Žatkuliak a Angličan Yoad Nevo. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na tanečnú pieseň Co bude pak, takmer kultovú Vohul basy, ktorá svojou atmosférou pripomína tvorbu superstar The Weeknda, štadiónovú hymnu Chci žít a nebude chýbať ani nezameniteľná balada s emotívnym textom a názvom Do nebe se propadám, ktorá bude zároveň aj jesenným singlom.



Práve k tejto balade chystá kapela videoklip z režisérskej dielne Richardovej manželky Karin Krajčo Babinskej. "Myslím, že bude chcieť nadviazať na svoje predošlé klipové príbehy Ty a já, Zůstaň tu se mnou a Vánoční. Podľa toho, čo mi hovorila, to bude celkom emotívne. Uvidíme, či nekecá," doplnil s úsmevom spevák.



S jeseňou a albumom prichádza Krajčo aj s filmovou tvorbou, kedy herecky exceluje po boku Elizavety Maximovej v ústrednej dvojici nového českého celovečerného filmu Přání Ježíškovi, ktorý príde do kín od 11. novembra. Naviac tiež skvele nadaboval postavu celovečerného animovaného filmu Přes hranici (v kinách od 24. 11.), ktorý je úspešný na najvýznamnejších svetových filmových festivaloch.



Halywůd klip: