Kapela Mirai predstavila videoklip k singlu Vedle tebe usínám

Bratislava 14. februára (TASR) - Kapela Mirai prichádza na sviatok zamilovaných s novým videoklipom k piesni Vedle tebe usínám, do ktorého obsadila celý rad známych tvárí. S videoklipom, ktorý kapela predstavila v pondelok 14. februára ráno na YouTube, oznámila termín druhého koncertu v najväčšej českej koncertnej hale. Pieseň Vedle tebe usínám zaznie spolu s ďalšími hitmi kapely v pražskej O2 aréne hneď dvakrát, a to 15. septembra a 13. októbra 2022. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Netrúfam si povedať, že to bude hit, ale máme pocit, že refrén je naozaj chytľavý. Určite by som si to prial, čím som starší, tým viac viem, že nič neviem,“ povedal o piesni frontman kapely Mirai Navrátil.



Pieseň Vedle tebe usínám sa ako štvrtá v poradí z albumu dočkala svojho vizuálu, opäť z dielne dvorného videomakera kapely Ondřeja Kudyna. Väčšinu videoklipu tvoria zábery na speváka v posteli, kde sa vedľa neho strieda celý rad známych tvárí – priateľov nielen z hudobnej scény.



„Doteraz sme nestavali naše klipy na známych tvárach, ale teraz nám prišlo, že to dáva zmysel a nie je to prvoplánové. Väčšina z nich sú kamaráti alebo aspoň spriaznení známi,“ približuje Navrátil, vedľa ktorého vo videoklipe zaspáva Andrea Hlaváčková, reperka Sharlotta, herečka Anna Kadeřávková, moderátorka Iva Kubelková alebo herec a Miraiov parťák zo StarDance Zdeněk Godla.



Čerství držitelia Českého slávika za kapelu roka sa rozhodli urobiť svojim fanúšikom radosť a pre veľký záujem pridávajú druhý termín koncertu v pražskej O2 aréne. „Máme z toho obrovský rešpekt, ale posledné týždne v podstate neustále vysvetľujeme ľuďom, že je hala plná a nemám im čo ponúknuť. Vzhľadom na to, že koncert je ešte ďaleko, tak sme si povedali, že to riskneme a spravíme druhý. Keď tak predáme gate, ale urobíme si poriadnu párty v poloprázdnej hale, kde pozveme všetkých našich kamošov,“ vraví Mirai.



Fanúšikovia sa tak môžu 15. septembra a 13. októbra tešiť na úplne novú šou so známymi hitmi a piesňami z posledného albumu. Podľa slov Miraia Navrátila uvidia fanúšikovia to najlepšie, čo kapela Mirai dokáže s najväčšou a najdrahšou technikou, ktorú doposiaľ mala k dispozícii.





Vedle tebe usínám klip: