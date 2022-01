Kapela Mirai spomína na Davida Stypku piesňou Lítej (Davidovi)

Bratislava 11. januára (TASR) - Kapela Mirai, aktuálny český zlatý slávik za rok 2021, spomína na Davida Stypku piesňou Lítej (Davidovi), ktorú vydali na novom albume Maneki Neko. Balada vychádza spolu s videoklipom presne po roku od Davidovej smrti. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



„Táto pieseň aj video pre nás znamenajú veľa, pretože je v tom všetko ozajstné vrátane priateľov a prostredia,“ vraví Mirai Navrátil, po ktorého boku sa vo videoklipe objavila Davidova kapela Bandjeez, Ewa Farna, Kateřina Marie Tichá a aj Davidova žena. „Budem rád, keď si ľudia pustia Davidovu hudbu a prečítajú jeho básne. Myslím, že sa radí medzi ľudí, o ktorých by sa mali v školách mladí ľudia učiť,“ dodáva Mirai.







Líder kapely Mirai Navrátil o Davidovi Stypkovi vždy rozprával ako o svojom staršom bratovi a supervízorovi, na ktorého sa rád obracal. Okrem hudby ich spájal aj rodný Frýdek-Místek, kde obaja umelci žili.



„Myslím, že práve hudba preplietla naše cesty už niekedy pred pätnástimi rokmi, keď som prvýkrát hral na miestnom festivale Sweetsenfest,“ spomína Mirai na zoznámenie s Davidom Stypkom. „David bol pre mňa výnimočný tými istými atribútmi ako pre väčšinu ľudí. Charizma, talent, veľkorysosť,“ doplnil.



Samotná pieseň Lítej vznikala v spolupráci so songwriterom Jendom Vávrom, o produkciu sa rovnako ako na celom albume postaral Ondřej Fiedler.



„S Jendom Vávrom sme mali rozpísaných množstvo skíc. V podstate som hneď vedel, že jeden z tých hrubých nástrelov má dostať tento príbeh. Mať silnú emóciu je pre písanie dobré, prázdnota sa na papier prenáša ťažšie. Aj keď niekedy je aj prázdnota silná negatívna emócia,“ približuje Mirai vznik piesne.



Videoklip z réžie Ondřeja Kudyna, v ktorom sa objavujú ukážky videí zo súkromných archívov Stypkových priateľov, sa odohráva v prostredí, kde sa David a Mirai spoznali.



„Má tam kapelu Bandjeez s Káťou Tichou a Jindrom Polákom z Jelenů, s ktorými v minulosti koncertoval. Ewu Farnu, s ktorou má svoj najväčší hit, svoju ženu, zvukára Kubu a nás, kapelu Mirai. Myslím si, že sme obaja mali radosť z našich úspechov, pretože sme tak nejak spoločne z Frýdku dobývali republiku. V roku 2017 sme spoločne vyhrali cenu Anděl, David za interpreta, my za objav,“ vraví Mirai.