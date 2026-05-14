Kapela Sadza vydáva videoklip k piesni Pobozkaj ma
Pobozkaj ma je zároveň prvou piesňou na ich debutovom albume Či? !? .
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Slovenská kapela Sadza prichádza s oficiálnym videoklipom k svojej energickej novinke Pobozkaj ma, ktorá je zároveň prvou piesňou na ich debutovom albume Či?!?. Kapela, ktorá si za krátky čas vybudovala jasný rukopis v podobe moderného folklóru v pop-rockovom stvárnení, tentoraz stavila na príbeh prvej lásky.
Klip vychádza priamo z textu piesne a pracuje s témou lásky, ktorá nemusí byť opätovaná. Objavuje sa v ňom motív chlapca ležiaceho v tráve ako symbol nenaplnenej lásky, ktorý kontrastuje s dynamickým tancom mladého páru. Manažérka kapely dodáva, že klip má v divákovi vyvolať spomienku na prvú lásku - na momenty, keď aj krátky vzťah vie zanechať silnú stopu. Rýchly tanec, príroda v rozkvete aj samotný príbeh tak odkazujú na intenzitu emócií, ktoré prichádzajú najmä na začiatku lásky.
Klip nakrúcal Ivan Prochác v Nitre na Hornom Palánku a v Brezovom háji podľa scenára Petry Krajčovej. Kapelu Sadza založili bývalí členovia skupiny Dios Vlado Klzo a Marián Krajčo. Od svojho vzniku v roku 2023 sa profiluje ako projekt, ktorý prináša nový pohľad na slovenskú ľudovú hudbu. Ich cieľom nie je len zabávať, ale vytvárať hudbu, ktorá v poslucháčovi zanechá stopu, rovnako výraznú ako sadza.
