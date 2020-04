Kardinál Joseph Ratzinger bol pred 15 rokmi zvolený za pápeža

Na archívnej snímke z 11. septembra 2002 kardinál Joseph Ratzinger, vľavo, s pápežom Jánom Pavlom II. počas svätej omše v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke pred koncom 70.-tych rokov 20. storočia arcibiskup Mníchovsko-freisinskej arcidiecézy Joseph Ratzinger. Foto: TASR/AP

Vatikán 19. apríla (TASR) – Po smrti pápeža Jána Pavla II. v roku 2005 sa za jedného z najväčších favoritov, ktorý by bol mal zasadnúť na Petrov stolec, považoval jeho blízky spolupracovník, nemecký kardinál Joseph Ratzinger. Predpovede sa naplnili. Zvolenie nového pápeža oznámil čilský kardinál Jorge Medina Estévez tradičnou formulou "(Oznamujem vám veľkú radosť: máme pápeža).Od tohto okamihu uplynie v nedeľu 19. apríla 15 rokov.Joseph Ratzinger, ktorý sa narodil na Bielu sobotu 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku Marktl am Inn, nastúpil na Petrov stolec po dlhom a v mnohých smeroch výnimočnom pontifikáte Jána Pavla II.Dňa 19. apríla 2005 o 17.50 h začal z komína na Sixtínskej kaplnke vychádzať biely dym, čo bolo neklamným znamením, že kardináli, ktorí sa zišli na konkláve, práve zvolili 265. pápeža v dejinách katolíckej cirkvi.Voľba Josepha Ratzingera bola neobyčajne rýchla a presvedčivá. Stalo sa tak už po štvrtom hlasovaní, a to jasnou väčšinou 100 z celkového počtu 115 hlasov. Zvolený za pápeža bol vo veku 78 rokov.Prvé slová nového pápeža, ktoré predniesol po svojom zvolení z balkóna požehnaní Baziliky sv. Petra, boli:Potom udelil svoje prvé pápežské požehnanie Urbi et orbi, Mestu a svetu.Nástupca zosnulého Jána Pavla II. bol inaugurovaný 24. apríla 2005. Kardinál Ratzinger prijal pápežské meno Benedikt XVI., ktoré si zvolil po Benediktovi XV. Ten nastúpil na stolec sv. Petra v roku 1914.Kardinál Ratzinger sa nechcel stať pápežom – niekoľkokrát dokonca prosil Jána Pavla II., aby mu dovolil odísť aj z vedenia Kongregácie pre náuku viery a venovať sa štúdiu a modlitbe. Na svojom mieste zostal nakoniec jedine preto, lebo pápež jeho prosby vytrvale odmietal.Benedikt XVI. je známy ako konzervatívny katolík a silný obranca katolíckej cirkvi. Má povesť rozhodného teológa a filozofa, ktorý odmieta zmenu postoja cirkvi k homosexualite, k manželstvám osôb rovnakého pohlavia, eutanázii i umelým potratom.Vzhľadom na svoj pokročilý vek v čase zvolenia necestoval toľko ako jeho predchodca Ján Pavol II. Počas svojho pontifikátu vykonal 25 zahraničných ciest a navštívil 29 krajín; Slovensko medzi nimi nebolo. Do Bratislavy však zavítal ešte ako kardinál koncom marca 1992.Hlava katolíckej cirkvi pápež Benedikt XVI. dňa 11. februára 2013 oznámil, že sa 28. februára toho istého roku dobrovoľne vzdá svojho pontifikátu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tvrdením, že v dôsledku pokročilého veku už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie tohto úradu.uvádzalo sa v pápežom vyhlásení, ktoré zverejnil Vatikán.Stal sa tak prvým pápežom po takmer 600 rokoch, ktorý sa vzdal úradu. Posledným pápežom, ktorý sa odhodlal k takémuto kroku, bol v roku 1415 Gregor XII. v snahe vyriešiť spor medzi dvoma uchádzačmi o pápežstvo.Benedikt XVI. zastával pápežský úrad do 28. februára 2013, teda necelých osem rokov.Krátko pred odstúpením vyhlásil, že zvyšok svojho života chce stráviť v modlitbách ukrytý pred svetom. Do zvolenia nového pápeža Františka sa zdržiaval v letnej rezidencii Castel Gandolfo, od 2. mája 2013 žije 93-ročný emeritný pápež Benedikt XVI. v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách.