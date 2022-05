Karel Roden, český herec známy aj v Hollywoode, má 60 rokov

České Budějovice/Bratislava 18. mája (TASR) - Český herec Karel Roden sa výrazne presadil aj za hranicami rodnej krajiny. Zahral si napríklad po boku hollywoodskej hviezdy Roberta De Nira v akčnom trileri 15 minút. Pozornosť na seba však v Československu upútal už v 80. rokoch minulého storočia účinkovaním v snímkach Jak básníci přicházejí o iluze, Jak básníkům chutná život, alebo Čas sluhů. Jeden z najobsadzovanejších českých hercov bude mať v stredu 18. mája 60 rokov.



Karel Roden sa narodil 18. mája 1962 v Českých Budějoviciach v hereckej rodine. Jeho otec i starý otec boli herci, matka pracovala ako zdravotná laborantka. Po skončení Strednej priemyselnej keramickej školy v Bechyně absolvoval štúdium herectva na pražskej Divadelnej akadémii múzických umení (DAMU).



Po skončení DAMU v roku 1985 účinkoval v Divadle na Vinohradech. V rokoch 1988 - 1992 pôsobil v Činoherním studiu v Ústi nad Labem, odkiaľ prešiel do Národného divadla, kde strávil jeden rok. Jeho ďalšími pôsobiskami boli Divadlo Na zábradlí, Divadlo na Starém Městě či Divadlo Labyrint.



Pred filmovou kamerou debutoval v roku 1983 v snímke Zámek Nekonečno režiséra Antonína Kopřivu. O rok neskôr stvárnil jednu z vedľajších postáv v dnes už legendárnom filme Dušana Kleina Jak básníci přicházejí o iluze. Karel Roden účinkoval aj v jeho ďalšom pokračovaní Jak básníkům chutná život (1987). V tom istom roku stvárnil jednu z hlavných postáv v komédii z vojenského prostredia Copak je to za vojáka... režiséra Petra Tučeka.



Irena Pavlásková obsadila Karla Rodena do psychologickej drámy Čas sluhů (1989). V kultovej snímke si zahral hlavnú postavu po boku svojej dnes už bývalej partnerky Ivany Chýlkovej. Film sa dočkal aj pokračovania s názvom Čas dluhů (1998).



V roku 1993 odišiel do Spojeného kráľovstva, kde absolvoval herecké kurzy a zdokonaľoval sa v anglickom jazyku. Po návrate do Prahy sa objavil v úlohe "prekliateho" francúzskeho básnika Paula Verlaina v divadelnej hre Úplné zatmění, za ktorú bol nominovaný na cenu Alfréda Radoka. Tú však napokon získal o rok neskôr za postavu Bruna v inscenácii Velkolepý paroháč.



Aj vďaka výbornej angličtine oslovili Karla Rodena zahraničné produkcie a český herec sa predviedol vo viacerých amerických filmoch. Medzi najznámejšie patrí akčná snímka 15 Minutes (15 minút, 2001), kde si zahral po boku hollywoodskej hviezdy Roberta De Nira, ktorý si ho pre tento film sám vybral.



Účinkoval aj v ďalších akčných filmoch ako Blade 2 (r. 2002), Bulletproof Monk (Nepriestrelný mních, 2003), Hellboy (2004), The Bourne Supremancy (Bournov mýtus, 2004), The Last Drop (Posledný výsadok, 2005), Largo Winch (2008), ale aj v komédii Prázdniny pana Beana (Mr. Bean's Holiday, r. 2007) či v historickom filme Juraja Jakubiska Bathory (2008).



Karel Roden patrí medzi najobsadzovanejších hercov v prostredí českej kinematografie. Zahral si v desiatkach filmov ako Král Ubu (r. F. A. Brabec, 1996), Kuře melancholik (r. Jaroslav Brabec, 1999), Oběti a vrazi (r. Andrea Sedláčková, 2000), Tajnosti (r. Alice Nellis, 2007), Hlídač č. 47 (r. Filip Renč, 2008), Habermannův mlýn (r. Juraj Herz, 2010), alebo Lidice (r. Petr Nikolaev, 2011).



Veľvyslanca a československého ministra zahraničných veci Jana Masaryka stvárnil v životopisnom filme Juliusa Ševčíka Masaryk (2016). Hlavnej postavy sa zhostil aj v koprodukčnej historickej snímke Václava Kardnku Křižáček (2017). Režisér Šefčík ho obsadil aj do svojej drámy Skleněný pokoj (2019) a stvárnenie hlavnej postavy mu zveril aj režisér Petr Jákl v snímke Jan Žiška (2022). Herecké kvality Karla Rodena ocenili Českými levmi za filmy Masaryk a Hlídač č. 47.



Jeho meno je spojené aj so známou výmenou životných partnerov v českom showbiznise. Niekoľko rokov totiž tvoril pár s Ivanou Chýlkovou, ktorá sa neskôr stala manželkou herca Jana Krausa, pričom jeho partnerka Jana Krausová, bola potom manželkou práve Karla Rodena.