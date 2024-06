Karlovarský festival odpremiéruje Lapilli od režisérky P. Ďurinovej

Bratislava 2. júna (TASR) - Karlovarský festival uvedie v svetovej premiére debutový celovečerný film Lapilli od slovenskej režisérky Pauly Ďurinovej. Snímka je cestou za skalami, pomocou ktorej sa autorka vyrovnáva s náhlou stratou starých rodičov. "Slovensko-nemecká koprodukcia sa na 58. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary predstaví v súťažnej sekcii Proxima," hovorí PR manažér Marek Hudec k premiére filmu v sekcii zameranej na diela "s progresívnym kinematografickým výrazom".



Distribučná spoločnosť Film Expanded dodáva, že snímka "o hľadaní spojenia medzi smútkom a skalami" vyniká silou osobnej výpovede, sugestívnych obrazov skalných scenérií z početných svetových lokácií, ako aj hudobnou kompozíciou, ktorú pre Lapilli zložila hudobníčka Petra Hermanová.



Ďurinová vo svojom debute prepája emocionálne s environmentálnym, dokumentárny prístup s esejistickým rozprávaním. "Keď moji starí rodičia nečakane zomreli počas pandémie, čakala ma nová realita. Moje racionálne ja na začiatku skúmalo štádiá a priebeh smútku. Krátko po ich odchode som sa ale stala posadnutá príbehom Aralu, kedysi štvrtého najväčšieho jazera na svete, ktoré takmer zmizlo v priebehu nášho života. Z toho sa mi v mysli vynárali obrazy kameňov a skalných údolí," hovorí režisérka, ktorá sa rozhodla nasledovať svoju intuíciu a navštíviť niektoré z tých miest. "Tvrdá hmota mi dávala pocit zastaveného času. Keď som sa ponorila do horniny, uvedomila som si, že to je čas a priestor, ktorý trávim so svojimi starými rodičmi," poznamenáva k vzniku filmu Paula Ďurinová, ktorá ako kameramanka svojho debutu stojí aj za filmovými obrazmi.



"Môj starý otec bol experimentálny fyzik na SAV, vedec celým svojím srdcom, stará mama bola veľmi spirituálny človek, učiteľka jazykov. V procese vzniku filmu som rešeršovala environmentálnu antropológiu a teórie súvisiace s krajinou, vulkánmi či jaskyňami. Začala som vnímať prepojenie geológie a mystiky, a tam som opäť objavila príbeh starých rodičov. Tvorba filmu sa pre mňa stala východiskom, aby som mohla byť s nimi a pokúsila sa vyjadriť, čo pre mňa ich strata znamená. Proces smútenia a proces tvorby filmu sa tak spojili," dodala Ďurinová, ktorá dlhodobo žije v Berlíne a jej tvorba je na pomedzí filmu a súčasného umenia. Jej predošlé krátke filmy boli uvedené na festivaloch ako MFF Sarajevo či MFDF Ji.hlava.



Karlovarský festival sa odohrá v dňoch 28. júna až 6. júla. Film Lapilli vstúpi do slovenskej kinodistribúcie na jeseň.