Karmen Pál - Baláž predstavuje novinku Dám si šancu

Bratislava 21. februára (TASR) - Speváčka Karmen Pál - Baláž predstavuje novú skladbu s názvom Dám si šancu. Hudbu zložil Martin Kavulič, text napísal Kamil Peteraj. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



"Singel Dám si šancu má pre mňa obzvlášť dôležitú a krásnu myšlienku. V tejto piesni totiž prechádzam z bezfarebného, šedého sveta bez motivácie, síl i nálady do nového života plného nádeje a lásky," hovorí speváčka.



Novinka vznikla zo spolupráce s autorskou dvojicou Martin Kavulič a Kamil Peteraj. Všetci traja sa vďaka hudobnej symbióze zhodujú, že táto pesnička môže byť začiatkom ďalších spoluprác. Karmen Pál - Baláž okrem toho zdôrazňuje, že rovnako ako pri jej autorskom debute Pripútaná obrovské ďakujem patrí aj samotnému producentovi skladby, ktorým je Adam Ilyas Kuruc. Ku skladbe vznikol aj videoklip, ktorý realizoval tím Native Films na čele s režisérom Ondrejom Kudynom.



Karmen Pál - Baláž (23. 5. 1998, Rožňava) bola v roku 2018 jednou z finalistiek televíznej speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar. Umiestnila sa na treťom mieste, víťazkou vtedy bola Tereza Mašková. Po skončení Superstar istý čas koncertovala s prešovskou hudobnou formáciou Peha, neskôr s kapelou Acoustic Nights, no s oboma zoskupeniami sa rozišla a začala si budovať sólovú kariéru. Spolu s Adamom Ďuricom vyprodukovali začiatkom roka 2019 pesničku Anjel, o pár mesiacov neskôr zverejnila skladbu Nádej, na ktorej spolupracovala so Celeste Buckingham. Zúčastnila sa na akustickom turné s Adamom Ďuricom a s kapelou Peter Bič Project. V októbri 2019 vydala debutový album s názvom Kúzlo.