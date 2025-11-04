Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Magazín

Karol je aktívny

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Dominantnými vlastnosťami Karola je vôľa, aktívnosť, mravnosť a dynamizmus.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. novembra (TASR) - Meno Karol pochádza zo staronemčiny, v preklade znamená "muž, manžel" a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Na slovenskom území bolo toto meno zaužívané. Nositelia tohto mena majú meniny 4. novembra a oslovujeme ich Karolko, Kajo, Kajko, Karči.

Dominantnými vlastnosťami Karola je vôľa, aktívnosť, mravnosť a dynamizmus. Keď sa Karolovia do niečoho pustia, nič ich nezastaví. Je ťažké spriateliť sa s nimi. Sú pôžitkári a majú radi svoje pohodlie.

Karolovia sú aj inteligentní, majú vodcovského ducha a rozhodujú sa subjektívne. Takmer vždy sú šéfmi, či v priemysle alebo obchode.

Aj Karolovia, rovnako ako iní ľudia, majú svoje zdravotne slabé miesta: sú to kosti a pečeň.

Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Šťastné farby Kajov sú fialová, žltá a modrá. Ochranná rastlina žihľava, ochranné kamene ametyst, smaragd a tyrkys.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne