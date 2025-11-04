Karol je aktívny

< sekcia Magazín
Dominantnými vlastnosťami Karola je vôľa, aktívnosť, mravnosť a dynamizmus.
Bratislava 4. novembra (TASR) - Meno Karol pochádza zo staronemčiny, v preklade znamená "muž, manžel" a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Na slovenskom území bolo toto meno zaužívané. Nositelia tohto mena majú meniny 4. novembra a oslovujeme ich Karolko, Kajo, Kajko, Karči.
Dominantnými vlastnosťami Karola je vôľa, aktívnosť, mravnosť a dynamizmus. Keď sa Karolovia do niečoho pustia, nič ich nezastaví. Je ťažké spriateliť sa s nimi. Sú pôžitkári a majú radi svoje pohodlie.
Karolovia sú aj inteligentní, majú vodcovského ducha a rozhodujú sa subjektívne. Takmer vždy sú šéfmi, či v priemysle alebo obchode.
Aj Karolovia, rovnako ako iní ľudia, majú svoje zdravotne slabé miesta: sú to kosti a pečeň.
Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Šťastné farby Kajov sú fialová, žltá a modrá. Ochranná rastlina žihľava, ochranné kamene ametyst, smaragd a tyrkys.
