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Karolína je sebaistá
Ich zdravie je väčšinou pevné a majú veľa životných síl.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Ženské meno Karolína je odvodené od mužského mena Karol, ktoré je nemeckého pôvodu a znamená "muž" a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Nositeľky tohto pomerne obľúbeného mena oslovujeme Kaja, Kajka, Karolínka.
Karolíny, ktoré oslavujú meniny 3. júna, sú ťažko ovplyvniteľné. Tieto ženy sú predovšetkým sebaisté a majú silnú vôľu. Štúdium je pre ne málo príťažlivé, študujú skôr z povinnosti. Skutočne zanietené začínajú byť až vtedy, keď sa rozhodujú pre povolanie.
Karolínky vynikajú najmä ako matky. V citovom živote sú skôr zdržanlivé, to im však nebráni nájsť si partnera.
Ich zdravie je väčšinou pevné a majú veľa životných síl.
Obľúbené farby Karolíny sú svetlomodrá a biela. Ochranné rastliny fialka, mäta a prvosienka. Ochranné kamene achát, zafír a opál.
Karolíny, ktoré oslavujú meniny 3. júna, sú ťažko ovplyvniteľné. Tieto ženy sú predovšetkým sebaisté a majú silnú vôľu. Štúdium je pre ne málo príťažlivé, študujú skôr z povinnosti. Skutočne zanietené začínajú byť až vtedy, keď sa rozhodujú pre povolanie.
Karolínky vynikajú najmä ako matky. V citovom živote sú skôr zdržanlivé, to im však nebráni nájsť si partnera.
Ich zdravie je väčšinou pevné a majú veľa životných síl.
Obľúbené farby Karolíny sú svetlomodrá a biela. Ochranné rastliny fialka, mäta a prvosienka. Ochranné kamene achát, zafír a opál.