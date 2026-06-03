Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. jún 2026Meniny má Karolína
< sekcia Magazín

Karolína je sebaistá

.
Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Ich zdravie je väčšinou pevné a majú veľa životných síl.

Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Ženské meno Karolína je odvodené od mužského mena Karol, ktoré je nemeckého pôvodu a znamená "muž" a vzniklo z neho aj slovo kráľ. Nositeľky tohto pomerne obľúbeného mena oslovujeme Kaja, Kajka, Karolínka.

Karolíny, ktoré oslavujú meniny 3. júna, sú ťažko ovplyvniteľné. Tieto ženy sú predovšetkým sebaisté a majú silnú vôľu. Štúdium je pre ne málo príťažlivé, študujú skôr z povinnosti. Skutočne zanietené začínajú byť až vtedy, keď sa rozhodujú pre povolanie.

Karolínky vynikajú najmä ako matky. V citovom živote sú skôr zdržanlivé, to im však nebráni nájsť si partnera.

Ich zdravie je väčšinou pevné a majú veľa životných síl.

Obľúbené farby Karolíny sú svetlomodrá a biela. Ochranné rastliny fialka, mäta a prvosienka. Ochranné kamene achát, zafír a opál.
.

Neprehliadnite

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DVE TORNÁDA: Zaznamenali ich na juhu Česka

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?