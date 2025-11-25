< sekcia Magazín
Katarína je obratná
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Krstné meno Katarína je gréckeho pôvodu a znamená "čistá", "mravná". Na Slovensku patrí toto meno medzi zaužívané. Jeho nositeľky oslovujeme Katka, Katarínka, Katuška. Meniny oslavujú 25. novembra.
V ženách s menom Katarína prevláda obratnosť, inteligencia, emócie a súcit. Kataríny či Katky sa nedajú ľahko ovplyvniť. Sú introvertky so vzťahovačnými sklonmi. Majú pevnú vôľu, no nie všetky úlohy dotiahnu. Neraz si nestihnú veci dôkladne premyslieť. Veľmi ľahko sa prispôsobujú a neúspechy znášajú pokojne.
Ak sa Kataríny rozhodujú o budúcom povolaní, zvažujú profesiu novinárky, obchodníčky alebo političky. Sú životaschopné, ich zdravie sa však vyznačuje nestálosťou, priveľmi ich ovplyvňujú stavy nálady. Kataríny potrebujú najmä uvoľnenie, odpočinok a veľa spánku.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá, hnedá a žltá. Ochranné rastliny ľubovník a mak, ochranné kamene jantár a olivín.
