Katarína Knechtová: Meky vždy chcel, aby všetko bolo dokonalé

Bratislava 31. marca (TASR) – V Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu je od 3. februára otvorená výstava Miro Žbirka: Roky a dni. Viac ako 300 artefaktov na 28 paneloch mapuje viac ako 50-ročnú dráhu tohto skvelého interpreta. Speváčka Katarína Knechtová bola jednou z mála, ktorá ho poznala nielen z koncertného pódia, ale aj zo zákulisia a súkromia. Ich spolupráca trvala viac ako desať rokov. Meky bol veľmi známy, do súkromia si však nikoho nepúšťal.



"Bolo to veľmi pekné obdobie. Začalo sa tým, že Meky ma veľmi často pozýval spievať niektoré jeho staršie pesničky, na ktorých som vyrastala, - Baladu o poľných vtákoch a podobne. Pýtala som sa, načo ma volá, veď on ma nepotrebuje. Stala som sa súčasťou jeho koncertov. A potom, keď nahrával album v Abbey Road, tak povedal, že je čas nahrať spoločnú pesničku, aby sme nespievali stále len staré piesne. A od toho momentu som bola na tých koncertoch stále," povedala pre TASR speváčka.



Blízko k sebe boli aj mimo koncertného pódia. "Zažila som ho aj trocha zákulisne, nielen na pódiu. Videla som, že Meky mal trému, že vie byť nahnevaný, niektoré veci riešil aj s horúcou hlavou alebo aj s pokojom Angličana. Som rada, že som to mohla zažiť. A potom ešte obrovské džentlmenstvo muža, ktorému záleží, aby som sa vždy cítila komfortne a dobre. S obrovským šarmom a zmyslom pre humor," dodala.



Knechtová začínala v skupine IMT Smile, na hudobnej scéne je už viac ako 25 rokov. Ponúka sa otázka, či bolo možné od Žbirku niečo nové odpozerať. "Boli situácie, keď púšťam veci z hlavy a poviem si, že to nemusí byť dokonalé. Meky vždy chcel, aby všetko bolo dokonalé. Zažila som raz pred jedným priamym prenosom Mekyho, že má neskutočnú trému. Bol neuveriteľným spôsobom nervózny, že to znervóznilo už aj mňa. Tak som si povedala, aké je to ľudské, že ten človek má stále rešpekt pred publikom. To mi veľakrát pomáha pred mojím koncertom, že aj ja som iba človek a môžem byť nervózna, aj keď som už od štrnástich rokov na pódiu," doplnila Knechtová.