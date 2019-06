Katarína KNECHTOVÁ: V hudbe aj súkromí mám za sebou ťažký rok

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bola slovenská speváčka Katarína Knechtová.

Bratislava 10. júna (TABLET.TV) – Tento rok si dávam priestor na oddych a odpočinok. Mám za sebou ťažký rok. Pracovne, hudobne aj v osobnom živote. Myslím, že materiál na nový album budem tvoriť aj naďalej, ale v tomto roku zrejme nebude. V relácii Exkluzívne pre TABLET.TV to uviedla slovenská speváčka Katarína Knechtová.







Stálica slovenskej hudobnej scény nedávno predstavila svoj najnovší hudobný singel V modlitbách. Spolu s ním uviedla aj videoklip, ktorého niektoré scény nakrúcala v slnečnej Kalifornii. Prvýkrát vo svojej kariére v ňom fanúšikovia uvidia speváčku aj v intímnych scénach.



"Sama som nevedela, aké to bude. Brala som to profesionálne. Už vopred som presne vedela, čo chcem v klipe ukázať a čo v ňom chcem mať. Niektoré scény vyzerajú veľmi intímne, ale hneď, ako sa skončil záber, utekala som ho skontrolovať. Môj partner z videoklipu sa hral na telefóne. Išli sme od seba. Medzi nami nebola žiadna chémia, tak sa nakrúcalo jednoducho. Brala som to ako vyjadrenie pocitu. Ale, priznávam, herec Jordan sa nebozkával zle," povedala k videoklipu Knechtová na TABLET.TV. Speváčka je zároveň autorkou hudby aj textu skladby.







Ako uviedla, v súčasnosti pracuje na novom albume. Priznáva však, že v súvislosti s jeho vydaním očakáva posun. Pôvodne ho chcela predstaviť ešte tento rok. "Som za polovicou albumu. Niektoré veci už máme nahraté. Keď budem v štádiu, že s tým budem spokojná a keď budem mať pocit, že je to konečná fáza, tak s tým pôjdem von," spresnila.



V súvislosti s hudobnou novinkou spomenula, že skladba V modlitbách nenaznačuje štýl, v ktorom bude pripravovaný album. "Ten album bude veľmi pestrý. Robím na ňom s rôznymi ľuďmi a vždy sa prispôsobujem danej skladbe. Sú tam piesne, ktoré budú možno nadväzovať na tie, ktoré som kedysi robila s Pehou. Chýbať nebudú ani balady," uzavrela Knechtová.



Pozrite si reláciu Exkluzívne na TABLET.TV s Radoslavom Šebom a jeho hosťkou.