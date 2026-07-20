< sekcia Magazín
Kaufland otvoril K Park v Tvrdošíne, prilákal športovcov aj mladých
Rýchle kolobežky a skejty, basketbal aj triky od majstra sveta.
Autor OTS
Tvrdošín 20. júna (OTS) - Otvorenie multifunkčného športoviska pre mladých v Tvrdošíne sa nieslo v duchu radosti zo športu, pohybu na čerstvom vzduchu a dobrom pocite z toho, že voľný čas sa dá tráviť aj inak ako v online svete.
Letné prázdniny sú ideálnym časom na objavovanie nových miest, športovanie aj stretnutia s priateľmi. Obyvatelia Tvrdošína majú o jeden dôvod navyše, aby čo najviac voľného času trávili vonku, pretože vďaka Kauflandu tu vyrástol nový K Park. Obchodný reťazec ho slávnostne otváral 17. júla 2026, kedy miestnym deťom a mládeži pripravil atraktívne piatkové popoludnie, ktoré zaplnila hudba, šport aj zdravé pochúťky.
Atraktívne ihrisko slávnostne otvorili primátor mesta Ivan Šaško a Ivana Ježová zo spoločnosti Kaufland
Na sídlisku Medvedzie nad areálom ZŠ Márie Medveckej sa uplynulý piatok stretlo množstvo profesionálnych športovcov, aby nové ihrisko otestovali na vlastnej koži. Každý, kto mal chuť aj odvahu si mohol zmerať svoje sily s viacnásobným majstrom sveta vo fitness, Michalom Barbierom. Jeho mix kalisteniky, akrobacie a parkouru vystriedala basketbalová šou ďalšej športovej legendy. Osemnásobný basketbalista roka Rado Rančík vie udržať roztočenú basketbalku na prste neuveriteľne dlho a predviedol to aj Tvrdošínčanom, ktorí si otvorenie K Parku nenechali ujsť. Chalani z Hangairu pridali svoje triky na skejtbordoch a kolobežkách, a komu nestačilo, mohol si vyskúšať lezenie na stene pod dohľadom tímu z Pralezu. Športové výzvy však neboli len o počte zhybov a hodov na kôš. Najväčšou výzvou dnešnej mladej generácie je vymeniť na chvíľu online zážitky za tie skutočné – na čerstvom vzduchu a s rovesníkmi.
Na slávnostnom otvorení predviedol svoje triky aj profesionálny basketbalista Rado Rančík
Miest, ktoré podporujú zdravé pohybové návyky v každom veku, u nás stále nie je dosť. K Parky sa od klasických športovísk líšia už na prvý pohľad. Tínedžeri tu môžu využívať špeciálne zóny na pingpong, streetball aj skejt, no na svoje si prídu aj milovníci cvičenia s vlastnou váhou tela, na ktorých čaká workoutová zóna. Súčasťou multifunkčného areálu je tiež oddychová časť s lavičkami a novinka, moderná aplikácia, ktorá návštevníkom ponúka pestrú škálu športových, pohybových aj vzdelávacích hier a aktivít priamo na ihrisku. K Park v Tvrdošíne je na Slovensku už 32. areálom, kde mladá generácia môže vďaka obchodnému reťazcu športovať a relaxovať.
„Už štvrtý rok pomáhame vytvárať atraktívne miesta pre tínedžerov po celom Slovensku, aby mohli svoj voľný čas tráviť na čerstvom vzduchu a pri zmysluplných aktivitách. Každý hod loptou či zhyb na hrazde, ktorý ich privedie k láske k pohybu, je pre nás znamením, že tento projekt má zmysel,“ zdôrazňuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „Novému K Parku v Tvrdošíne preto prajeme, aby sa čo najskôr stal obľúbeným miestom pre miestnu mládež, či už v ňom bude trénovať alebo sa stretávať s rovesníkmi.“
Kaufland prináša K Parky do miest po celom Slovensku, najnovší vyrástol v Tvrdošíne
Atraktívne ihrisko s príjemnou oddychovou zónou prirodzene znamená prínos pre celú komunitu, čo potvrdzuje aj primátor mesta Tvrdošín. „Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania, pretože aj vďaka ich aktivite dnes v Tvrdošíne stojí nový K Park. Tento všestranný priestor je vhodný pre rôzne vekové kategórie a spája šport, pohyb aj oddych, no zároveň dáva príležitosť, aby sa tu obyvatelia mesta mohli stretávať. Nejde len o nové ihrisko, ale aj o moderné miesto, ktoré sa môže stať prirodzenou súčasťou komunitného života a verím, že bude dlhé roky slúžiť deťom, mladým aj širokej verejnosti,“ hovorí Ing. Ivan Šaško.
V rámci stratégie Kaufland za zdravú výživu vyrástli K Parky v mnohých slovenských mestách od Bratislavy až po Michalovce. Obyvatelia bratislavskej Rače, Žiaru nad Hronom, Bánoviec nad Bebravou a Tvrdošína ten svoj už majú, víťaznú sedmičku v roku 2026 ešte doplnia Snina, Medzilaborce a Košice-Západ. Viac informácií nájdete na www.kauflandpark.sk.
Letné prázdniny sú ideálnym časom na objavovanie nových miest, športovanie aj stretnutia s priateľmi. Obyvatelia Tvrdošína majú o jeden dôvod navyše, aby čo najviac voľného času trávili vonku, pretože vďaka Kauflandu tu vyrástol nový K Park. Obchodný reťazec ho slávnostne otváral 17. júla 2026, kedy miestnym deťom a mládeži pripravil atraktívne piatkové popoludnie, ktoré zaplnila hudba, šport aj zdravé pochúťky.
Atraktívne ihrisko slávnostne otvorili primátor mesta Ivan Šaško a Ivana Ježová zo spoločnosti Kaufland
Na sídlisku Medvedzie nad areálom ZŠ Márie Medveckej sa uplynulý piatok stretlo množstvo profesionálnych športovcov, aby nové ihrisko otestovali na vlastnej koži. Každý, kto mal chuť aj odvahu si mohol zmerať svoje sily s viacnásobným majstrom sveta vo fitness, Michalom Barbierom. Jeho mix kalisteniky, akrobacie a parkouru vystriedala basketbalová šou ďalšej športovej legendy. Osemnásobný basketbalista roka Rado Rančík vie udržať roztočenú basketbalku na prste neuveriteľne dlho a predviedol to aj Tvrdošínčanom, ktorí si otvorenie K Parku nenechali ujsť. Chalani z Hangairu pridali svoje triky na skejtbordoch a kolobežkách, a komu nestačilo, mohol si vyskúšať lezenie na stene pod dohľadom tímu z Pralezu. Športové výzvy však neboli len o počte zhybov a hodov na kôš. Najväčšou výzvou dnešnej mladej generácie je vymeniť na chvíľu online zážitky za tie skutočné – na čerstvom vzduchu a s rovesníkmi.
Na slávnostnom otvorení predviedol svoje triky aj profesionálny basketbalista Rado Rančík
Aby sa mladí viac hýbali
Miest, ktoré podporujú zdravé pohybové návyky v každom veku, u nás stále nie je dosť. K Parky sa od klasických športovísk líšia už na prvý pohľad. Tínedžeri tu môžu využívať špeciálne zóny na pingpong, streetball aj skejt, no na svoje si prídu aj milovníci cvičenia s vlastnou váhou tela, na ktorých čaká workoutová zóna. Súčasťou multifunkčného areálu je tiež oddychová časť s lavičkami a novinka, moderná aplikácia, ktorá návštevníkom ponúka pestrú škálu športových, pohybových aj vzdelávacích hier a aktivít priamo na ihrisku. K Park v Tvrdošíne je na Slovensku už 32. areálom, kde mladá generácia môže vďaka obchodnému reťazcu športovať a relaxovať.
„Už štvrtý rok pomáhame vytvárať atraktívne miesta pre tínedžerov po celom Slovensku, aby mohli svoj voľný čas tráviť na čerstvom vzduchu a pri zmysluplných aktivitách. Každý hod loptou či zhyb na hrazde, ktorý ich privedie k láske k pohybu, je pre nás znamením, že tento projekt má zmysel,“ zdôrazňuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. „Novému K Parku v Tvrdošíne preto prajeme, aby sa čo najskôr stal obľúbeným miestom pre miestnu mládež, či už v ňom bude trénovať alebo sa stretávať s rovesníkmi.“
Kaufland prináša K Parky do miest po celom Slovensku, najnovší vyrástol v Tvrdošíne
Atraktívne ihrisko s príjemnou oddychovou zónou prirodzene znamená prínos pre celú komunitu, čo potvrdzuje aj primátor mesta Tvrdošín. „Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania, pretože aj vďaka ich aktivite dnes v Tvrdošíne stojí nový K Park. Tento všestranný priestor je vhodný pre rôzne vekové kategórie a spája šport, pohyb aj oddych, no zároveň dáva príležitosť, aby sa tu obyvatelia mesta mohli stretávať. Nejde len o nové ihrisko, ale aj o moderné miesto, ktoré sa môže stať prirodzenou súčasťou komunitného života a verím, že bude dlhé roky slúžiť deťom, mladým aj širokej verejnosti,“ hovorí Ing. Ivan Šaško.
V rámci stratégie Kaufland za zdravú výživu vyrástli K Parky v mnohých slovenských mestách od Bratislavy až po Michalovce. Obyvatelia bratislavskej Rače, Žiaru nad Hronom, Bánoviec nad Bebravou a Tvrdošína ten svoj už majú, víťaznú sedmičku v roku 2026 ešte doplnia Snina, Medzilaborce a Košice-Západ. Viac informácií nájdete na www.kauflandpark.sk.