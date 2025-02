Kaufland sa rozrástol o novú predajňu

Bratislava 27. februára (OTS) -Svoju víziu byť k zákazníkom čo najbližšie a ponúkať pod jednou strechou široký sortiment výrobkov obyvateľom všetkých regiónov napĺňa Kaufland rozširovaním maloobchodnej siete. Novú predajňu, ktorá je jeho 84. prevádzkou na Slovensku, otvoril v martinskej časti Podháj.vysvetľuje Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Interiér predajne s rozlohou 2677 metrov štvorcových je navrhnutý tak, aby návštevníkom poskytol pri výbere produktov pohodlie a príjemný zážitok. Osem samoobslužných pokladníc je zárukou efektívneho nákupu rovnako ako priestranné parkovisko s 214 miestami.Obchodný reťazec dlhodobo podporuje domácich producentov, a tak aj v regáloch martinskej prevádzky ponúka široký sortiment slovenských potravín, medzi ktorými má významné zastúpenie privátna značka K-Z lásky k tradícii. Na pultoch nechýba ani produktový rad K-Classic s vyše tisíckou výrobkov, ktorý aj v minuloročnom prieskume Dôveryhodné značky zvíťazil v kategórii privátnych značiek, a vyznávači rastlinnej stravy a spotrebitelia s potravinovými intoleranciami ocenia aj bohatý výber produktov K-take it veggie či K-free.Nákupy môžu ísť ruka v ruke s udržateľnosťou, čo potvrdzuje aj v poradí druhý Kaufland v Martine, kde sa o vykurovanie a klimatizáciu stará kombinácia využitia odpadového tepla z priemyselného chladenia a tepelných čerpadiel. K ochrane životného prostredia prispievajú aj recyklované materiály, ktoré boli použité pri výstavbe chodníkov či parkovacích miest.S novou predajňou prichádza do Martina aj revitalizácia mestskej časti Podháj. V spolupráci s mestom tu reťazec vybudoval detské ihrisko, no zmien sa dočkala aj dopravná infraštruktúra. Rekonštruovaný železničný most je prispôsobený pre chodcov aj cyklistov, cestný most bol zmodernizovaný na obojstrannú prevádzku a pribudli aj zastávky pre autobusovú dopravu, čo lokalite výrazne zlepšuje dostupnosť.dodáva Sven Reinhard.