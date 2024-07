Kaufland svoje K Parky otvorí v siedmich víťazných mestách

Bratislava 4. júla (OTS) - Ako je to v tomto úspešnom projekte zvykom, aj tento rok o víťazoch súťaže o multifunkčné športoviská rozhodlo verejné hlasovanie. Zapojili sa doň tisíce ľudí z celého Slovenska a dokopy poslali takmer 170 000 hlasov. Aj vďaka nim vyrastie 7 nových K Parkov v nasledujúcich lokalitách.Veľký Meder, Sereď, Partizánske, Topoľčany, Komárno, Humenné a Košice - Juh, to sú aktuálni víťazi súťaže o športovo-oddychové areály, ktorú už štvrtýkrát organizuje spoločnosť Kaufland. V roku 2024 sa do projektu zaregistrovalo 23 miest a mestských častí. Keďže splnili všetky podmienky, mohli na stránke www.kauflandpark.sk súťažiť o nové športoviská. Bojový duch zúčastnených sa prejavil aj na sociálnych sieťach, kde sa miestni navzájom povzbudzovali v každodennom hlasovaní, aby ich šance na výhru boli čo najvyššie.Súťaž je nastavená tak, aby mohli vyhrať úplne všetci, bez ohľadu na veľkosť daného mesta alebo mestskej časti. Tí, ktorí sa do projektu prihlásili, boli rozdelení do troch veľkostných kategórií podľa počtu obyvateľov. V každej veľkostnej kategórii zvíťazili dve mestá alebo mestské časti s najvyšším počtom prepočítaných hlasov. Siedmy bonusový K Park venuje obchodný reťazec lokalite, ktorá mala najväčší počet hlasov neprepočítaných koeficientom počas celého trvania hlasovania, teda od 30. mája do 3. júla 2024.hovoríV K Parkoch sa mladí rozhodne nudiť nebudú, môžu si zahrať streetball alebo pingpong, zajazdiť na kolobežke a skateboarde, otestovať svoju kondíciu na lezeckej stene či workoutovej konštrukcii alebo si len tak posedieť s dobrou knihou na lavičke. Multifunkčných ihrísk nájdete na Slovensku už sedemnásť, do konca roka 2024 pribudnú ďalšie v Michalovciach, Šali, Leviciach a v mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov. Medzi najúspešnejších účastníkov všetkých ročníkov súťaže patria jednoznačne Košičania. V štyroch mestských častiach - Poľov, Ťahanovce, Nad Jazerom a Sídlisko KVP – už K Parky stoja.Obľúbený predajca potravín považuje vytváranie príležitostí pre aktívny pohyb mladej generácie za mimoriadne dôležité. K Parky preto navrhuje tak, aby tínedžeri mali svoje športoviská doslova na skok. Vymeniť nekonečné scrollovanie sociálnych sietí za pohyb na čerstvom vzduchu nie je ľahká úloha, Kauflandu v tom najnovšie pomáha aj raper Separ. Ako tvár projektu rozširuje povedomie o multifunkčných K Parkoch medzi svojimi fanúšikmi. Viac informácií nájdete na stránke www.kauflandpark.sk