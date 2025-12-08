< sekcia Magazín
Kaufland venoval 25-tisíc eur rodinám, ktorým hrozí strata bývania
Každý rok stratí rodinné zázemie vyše tisíc detí.
Autor OTS
Bratislava 8. decembra (OTS) - Kaufland už siedmy rok podporuje občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a prostredníctvom projektu „Darujte úsmev 2x“, do ktorého zapája aj zákazníkov, venoval organizácii 25-tisíc eur. Rodinám pomôžu postaviť sa na vlastné nohy a udržať strechu nad hlavou.
Vlastná posteľ, strecha nad hlavou a bezpečné miesto, ktoré sa nazýva domov, prestávajú byť samozrejmosťou pre mnohé rodiny na Slovensku. Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR dnes u nás žije viac ako 940-tisíc obyvateľov, ktorí sú ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením. Čoraz viac rodín sa ocitá v situácii, keď im hrozí strata bývania, čo môže viesť až k vyňatiu detí z rodinného prostredia. Najviac sú tomuto riziku vystavené domácnosti rodičov samoživiteľov s jedným príjmom, ktoré nedokážu udržať krok s rastúcimi nákladmi.
Slávnostný televízny galavečer Mikuláš s Úsmevom moderovali Juraj Bača a Veronika Hatala
Takýmto prípadom už viac ako tridsať rokov podáva pomocnú ruku občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktoré každý rok podporuje stovky rodín v tom, aby neprišli o strechu nad hlavou. Zároveň upozorňuje, že práve chýbajúce financie a neisté bývanie sú najčastejším dôvodom, prečo deťom hrozí vyňatie z rodiny a ich umiestnenie do náhradnej výchovy.
S občianskym združením Úsmev ako dar už sedem rokov spája sily Kaufland a vďaka projektu „Darujte úsmev 2x“ do pomoci zapája aj zákazníkov. Z každého predaného adventného kalendára s Mackom Dobroočkom prispel obchodný reťazec čiastkou 0,10 eur na podporu tých, ktorým hrozí strata bývania. Vyzbieranú sumu zaokrúhlil na úctyhodných 25-tisíc eur, ktoré občianskemu združeniu umožnia poskytovať takýmto rodinám adresnú pomoc.
„V dnešných náročných časoch, keď mnohé domácnosti zápasia s finančnou neistotou, je ochota pomáhať a myslieť na iných ešte vzácnejšia. Každý, kto si v našich predajniach kúpil adventný kalendár s Mackom Dobroočkom, tým podporil rodiny v zložitej životnej situácii. Aj drobné gesto ako nákup adventného kalendára tak dokazuje, že keď spojíme sily s našimi zákazníkmi, dokážeme pomôcť tým najzraniteľnejším,“ zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Na podporu rodín ohrozených stratou bývania doteraz obchodný reťazec venoval viac ako 140-tisíc eur.
Mikulášsky Kaufland Detský festival priniesol bohatý program, na pódiu vystupovali známe tváre ako Tina, Kali či Peter Nagy
Na Slovensku každý rok stratí rodinné zázemie viac ako tisíc detí a mladistvých, ktorí sú po odobratí od rodičov umiestnení v Centrách pre rodiny s deťmi. Podobného scenára sa obáva aj mama z východného Slovenska, ktorá ako samoživiteľka vychováva dcéru stredoškoláčku s ľahkým mentálnym postihnutím. V trojici aj so starou mamou žijú v prenajatej garsónke s rozlohou 24 m². Keď sa starej mame zhoršil zdravotný stav, trojgeneračná rodina prišla o malý, no podstatný zdroj príjmu. Odvtedy si každý mesiac kladú otázku, z čoho uhradia účty a či im vyjde aj na zaplatenie podnájmu. Finančná podpora, ale aj právne či sociálne poradenstvo, ktoré rodina aj vďaka obchodnému reťazcu a občianskemu združeniu dostáva, jej dávajú istotu domova. Ešte dôležitejšia je však nádej, že o svoju skromnú strechu nad hlavou neprídu.
„Veríme, že spoločné úsilie Kauflandu a Úsmevu pomôže takýmto rodinám prekonať ťažké obdobie a dokážu sa postaviť na vlastné nohy. Každý z nás môže byť súčasťou tejto zmeny a prinášať svetlo do života tých, ktorí v neľahkej životnej situácii potrebujú oporu,“ vysvetľuje Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Úsmev ako dar.
Symbolický šek na sumu 25-tisíc eur si Štefan Adamjak prevzal od Nikolety Lörincovej počas benefičného galavečera Mikuláš s Úsmevom, kde účinkovali aj známe osobnosti ako Kali, Tina či Peter Nagy. Online prenos zo slávnostného podujatia priniesol Kaufland Detský festival na káblovej TURBO TV a na www.detskyfest.sk, kde ho diváci mohli sledovať v premiére 7. decembra, v repríze sa odvysiela 14. decembra 2025.
