Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
Kazimír všetko zvláda

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Títo muži sú zmyselní, ale aj nestáli, pretože často konajú v zajatí vášní.

Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Mužské meno Kazimír má slovanský pôvod a znamená "ten, kto kazí mier". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame málokedy.

Kazimír, ktorý oslavuje meniny 4. marca, je typ muža, ktorý všetko zvláda, podobne ako jeho totemový živočích losos. Keď Kazimír čosi chce, dosiahne to. Nazlostí sa len výnimočne, ak ale predsa, potom poriadne.

Títo muži sú zmyselní, ale aj nestáli, pretože často konajú v zajatí vášní. Kazimírov väčšinou láka kariéra politika.

Ich obľúbená farba je zlatá. Ochranné rastliny ľubovník, zvonček, ochranné kamene jantár a achát.

Kazimírovia by sa mali vyhýbať ponocovaniu.
