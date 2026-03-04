< sekcia Magazín
Kazimír všetko zvláda
Títo muži sú zmyselní, ale aj nestáli, pretože často konajú v zajatí vášní.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Mužské meno Kazimír má slovanský pôvod a znamená "ten, kto kazí mier". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame málokedy.
Kazimír, ktorý oslavuje meniny 4. marca, je typ muža, ktorý všetko zvláda, podobne ako jeho totemový živočích losos. Keď Kazimír čosi chce, dosiahne to. Nazlostí sa len výnimočne, ak ale predsa, potom poriadne.
Títo muži sú zmyselní, ale aj nestáli, pretože často konajú v zajatí vášní. Kazimírov väčšinou láka kariéra politika.
Ich obľúbená farba je zlatá. Ochranné rastliny ľubovník, zvonček, ochranné kamene jantár a achát.
Kazimírovia by sa mali vyhýbať ponocovaniu.
Kazimír, ktorý oslavuje meniny 4. marca, je typ muža, ktorý všetko zvláda, podobne ako jeho totemový živočích losos. Keď Kazimír čosi chce, dosiahne to. Nazlostí sa len výnimočne, ak ale predsa, potom poriadne.
Títo muži sú zmyselní, ale aj nestáli, pretože často konajú v zajatí vášní. Kazimírov väčšinou láka kariéra politika.
Ich obľúbená farba je zlatá. Ochranné rastliny ľubovník, zvonček, ochranné kamene jantár a achát.
Kazimírovia by sa mali vyhýbať ponocovaniu.