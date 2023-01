Kde nosiť mikiny a vyzerať štýlovo

Bratislava 12. januára (OTS) - Pomyslite na akýkoľvek outfit na svete a potom ho spárujte s mikinou. Namiesto búnd alebo svetrov sa radšej rozhodnite pre mikiny dámske a vždy pridajte odvážny dievčenský detail, ako sú ihličky, červené pery, veľké šperky a skvelé nechty.Dámy, robte si poznámky! Tento prvý vzhľad je majstrovskou triedou toho, ako si môžete bezchybne upraviť mikinu a oblek, aby ste vyzerali pohodlne a zároveň elegantne. Mikina a oblek? Možno je to spojenie dvoch štýlov, ktoré robí toto kombo tak šik, alebo skutočnosť, že patria do dvoch veľmi odlišných. Začnite so svojou obľúbenou pastelovou mikinou a navrstvite ju na módny, hravý oblek s rozšírenými nohavicami.Je čas stať sa rebelkou! Tento druhý outfit posúva styling mikiny na úplne novú úroveň tým, že ju skombinujete s kúskom inšpirovaným punkom pre vzhľad, ktorý reprezentuje ženskosť v celej jej vyzývavosti a drzosti.Začnite s vašou základnou čiernou alebo bielou mikinou a zastrčte ju do kockovanej sukne pre dokonalý pop punk. Pridajte k tomu pár robustných čižiem, čierne odtiene a možno svoj najlepší výraz tváre môj-život-moje-pravidlá. Neznie to perfektné? Inšpirujte sa na https://www.housebrand.com/sk/sk/zena/oblecenie/mikin Mikina, bez ohľadu na to, v ktorom období alebo na ktoromkoľvek mieste, sa vždy dokázala dokonale prispôsobiť elegantnej mestskej atmosfére súčasného streetwearu. Začnite s akoukoľvek mikinou podľa vlastného výberu (vyberte si napríklad House Brand - mikiny dámske ) a pozdvihnite ju spárovaním s nohavicami z umelej kože. Navrchu športové, dole párty. Kožené nohavice dodávajú správne množstvo štýlu a jemného lesku, zatiaľ čo mikina sa postará o to, aby ste nevyzerali príliš upravene.