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Keď príroda pristane na tričku
Fusakle oživujú nádherné ilustrácie akademického maliara Jindřicha Krejču.
Autor OTS
Bratislava 17. novembra (OTS) - Čo darovať človeku, ktorý miluje prírodu, má rád originálne veci a obyčajné darčeky ho už dávno neprekvapia? Slovenská značka Fusakle prináša odpoveď v podobe výnimočnej kolekcie tričiek, ktorá spája umenie, prírodu a slovenský dizajn. A čo je na nej najkrajšie? Každé tričko má svoj vlastný príbeh.
Keď sa umenie stretne s každodenným životom
Niektoré ilustrácie si zaslúžia viac než len miesto v knihe alebo na stene. Zaslúžia si cestovať, objavovať svet a robiť ľuďom radosť. Presne s touto myšlienkou vznikla kolekcia Fusakle × KREJCA Heritage in Illustration, ktorá prenáša jedinečné prírodovedné ilustrácie slovenského akademického maliara Jindřicha Krejču na originálne tričká.
Jindřich Krejča dokázal zachytiť prírodu s neuveriteľnou presnosťou a citom pre detail. Jeho kresby zvierat, vtákov, húb a rastlín nie sú len obyčajnými obrázkami. Sú malými umeleckými dielami, v ktorých sa stretáva vedecké pozorovanie s výnimočným výtvarným talentom.
Vďaka spolupráci značky Fusakle s KREJCA Heritage in Illustration, ktorá uchováva jeho umelecký odkaz, dostávajú tieto ilustrácie nový život. Tentoraz nie na stránkach atlasov, ale na tričkách, ktoré sa môžu stať obľúbenou súčasťou každodenného šatníka.
Ilustrácie zdobia pohodlné unisex tričká zo 100 % organickej bavlny s potlačou realizovanou na Slovensku, takže kolekcia poteší nielen svojím vzhľadom, ale aj príjemným nosením.
Líška pre prefíkaných, medveď pre pohodárov a kamzík pre dobrodruhov
Na tejto kolekcii je krásne aj to, že každý si v nej môže nájsť niečo zo seba.
Milovníkov hôr určite poteší majestátny jeleň alebo kamzík, ktorý sa cíti doma aj tam, kde sa ostatným podlamujú kolená. Líška sadne tým, ktorí majú radi eleganciu s trochou prefíkanosti, zatiaľ čo medveď môže byť ideálnym spoločníkom pre každého, kto miluje pokoj a občas sníva o poriadne dlhom zimnom spánku.
Každý motív má svoju osobnosť. A práve v tom spočíva čaro celej kolekcie – tričko si človek nevyberá iba podľa toho, ako vyzerá, ale aj podľa toho, čo mu je blízke.
Darček, ktorý má zmysel. A nemusí čakať na Vianoce
Poznáte to. Blížia sa narodeniny, meniny, výročie alebo Vianoce a vy opäť premýšľate, čím potešiť niekoho, kto už všetko má.
Práve vtedy sú najkrajšie darčeky tie, pri ktorých je vidieť, že ste nad výberom naozaj premýšľali.
Dve slovenské značky, jedna spoločná láska k prírode
Kolekcia Fusakle × KREJCA Heritage in Illustration ukazuje, že aj celkom obyčajný kúsok oblečenia môže niesť neobyčajný umelecký odkaz. Spája hravosť značky Fusakle s krásou prírodovedných ilustrácií, ktoré si zaslúžia byť obdivované aj ďalšími generáciami.
Pretože príroda nikdy nevyjde z módy. A dobré tričko s príbehom tiež nie.
Objavte kolekciu Fusakle × KREJCA Heritage in Illustration na www.fusakle.sk/kolekcie/fusakle-krejca/.
Ilustrácie sú použité na základe licencie od spoločnosti Z našej prírody, s.r.o.
Produktové fotografie boli vytvorené pomocou AI.
Keď sa umenie stretne s každodenným životom
Niektoré ilustrácie si zaslúžia viac než len miesto v knihe alebo na stene. Zaslúžia si cestovať, objavovať svet a robiť ľuďom radosť. Presne s touto myšlienkou vznikla kolekcia Fusakle × KREJCA Heritage in Illustration, ktorá prenáša jedinečné prírodovedné ilustrácie slovenského akademického maliara Jindřicha Krejču na originálne tričká.
Jindřich Krejča dokázal zachytiť prírodu s neuveriteľnou presnosťou a citom pre detail. Jeho kresby zvierat, vtákov, húb a rastlín nie sú len obyčajnými obrázkami. Sú malými umeleckými dielami, v ktorých sa stretáva vedecké pozorovanie s výnimočným výtvarným talentom.
Vďaka spolupráci značky Fusakle s KREJCA Heritage in Illustration, ktorá uchováva jeho umelecký odkaz, dostávajú tieto ilustrácie nový život. Tentoraz nie na stránkach atlasov, ale na tričkách, ktoré sa môžu stať obľúbenou súčasťou každodenného šatníka.
Ilustrácie zdobia pohodlné unisex tričká zo 100 % organickej bavlny s potlačou realizovanou na Slovensku, takže kolekcia poteší nielen svojím vzhľadom, ale aj príjemným nosením.
Líška pre prefíkaných, medveď pre pohodárov a kamzík pre dobrodruhov
Na tejto kolekcii je krásne aj to, že každý si v nej môže nájsť niečo zo seba.
Milovníkov hôr určite poteší majestátny jeleň alebo kamzík, ktorý sa cíti doma aj tam, kde sa ostatným podlamujú kolená. Líška sadne tým, ktorí majú radi eleganciu s trochou prefíkanosti, zatiaľ čo medveď môže byť ideálnym spoločníkom pre každého, kto miluje pokoj a občas sníva o poriadne dlhom zimnom spánku.
Každý motív má svoju osobnosť. A práve v tom spočíva čaro celej kolekcie – tričko si človek nevyberá iba podľa toho, ako vyzerá, ale aj podľa toho, čo mu je blízke.
Darček, ktorý má zmysel. A nemusí čakať na Vianoce
Poznáte to. Blížia sa narodeniny, meniny, výročie alebo Vianoce a vy opäť premýšľate, čím potešiť niekoho, kto už všetko má.
Práve vtedy sú najkrajšie darčeky tie, pri ktorých je vidieť, že ste nad výberom naozaj premýšľali.
Dve slovenské značky, jedna spoločná láska k prírode
Kolekcia Fusakle × KREJCA Heritage in Illustration ukazuje, že aj celkom obyčajný kúsok oblečenia môže niesť neobyčajný umelecký odkaz. Spája hravosť značky Fusakle s krásou prírodovedných ilustrácií, ktoré si zaslúžia byť obdivované aj ďalšími generáciami.
Pretože príroda nikdy nevyjde z módy. A dobré tričko s príbehom tiež nie.
Objavte kolekciu Fusakle × KREJCA Heritage in Illustration na www.fusakle.sk/kolekcie/fusakle-krejca/.
Ilustrácie sú použité na základe licencie od spoločnosti Z našej prírody, s.r.o.
Produktové fotografie boli vytvorené pomocou AI.