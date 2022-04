Kedy je vhodný čas pre upgrade servera

Tie hlavné sú:

- Bude nový server spĺňať požiadavky firmy na výkon, kapacitu či ďalšie parametre?

- Bude server kompatibilný s mojimi aktuálne používanými zariadeniami či sieťovými riešeniami?

- Je používanie nového servera efektívne z hľadiska nákladovosti?

- Mám personálne zdroje na správu a údržbu daného serverového riešenia?

- Mám správne a dostatočné licenčné pokrytie na prevádzku nového servera?

- Vyhovuje aktuálne zálohovacie riešenie v prípade výpadku?

- Viem server pripojiť do existujúcej infraštruktúry?

Bratislava 22. apríla (OTS) - Rastom spoločnosti, zvyšujúcimi sa nárokmi na nové aplikácie, programy, spôsoby zálohovania či komplexné sieťové riešenia sa menia aj požiadavky na server. Alebo môžu mať vaše servery jednoducho už svoj vek a tak je čas na ich zmenu či upgrade.V dnešnom článku sa dozviete, kedy je vhodný alebo najvyšší čas na upgrade servera aj na čo si dávať pozor pri zmene serverov.Servery sú vo firme jednou z najdôležitejších súčastí IT sieťových riešení , a stavajú sa aj najkritickejšou technológiou. Rozhodnúť sa v správnom čase pre upgrade či výmenu servera môže ušetriť množstvo starostí aj nákladov. Pre výmenu či upgrade serverov existuje množstvo objektívnych aj subjektívnych dôvodov.Servery sú zariadenia, ktoré ako každé iné majú svoju životnosť. Ak si vezmete z koľkých elektronických súčiastok sa skladá server, koľko z nich je vystavených neustálej záťaži, pohybu a teplu, je len otázkou času kým niektorá súčiastka prestane fungovať. Nechcem vás samozrejme strašiť. Dnešné moderné servery sú špeciálne navrhnuté aby toto všetko zvládli niekoľko rokov bez výpadkov, stať sa ale pribúdajúcim časom môže hocičo.Najčastejším využitím fyzických serverov je poskytnúť dostatočný výpočtový výkon pre virtuálne servery. Na jednom fyzickom servery teda môže bežať niekoľko typov virtuálnych serverov s rôznymi funkciami a aplikáciami. Ich úlohou je poskytnúť údaje užívateľom, ktorý sú citlivý na spomalenie a výpadky aplikácií. Práve obmena serverovej farmy vám poskytne riešenie v týchto prípadoch.Moderné servery poskytujú viac výkonu a pamäte ako niekoľko ročné modely. Viac výkonu na jednom servery znamená, že samotných fyzických serverov môže bežať menej, alebo že zvládnu viac aplikácií pri rovnakom počte. Čo tým získate? Na prevádzku serverov potrebujete menej elektrickej energie. Menej serverov znamená aj menej produkovaného tepla a tým aj menšie nároky na chladenie. Takže výmenou serverov za novší model šetríte prírodu a znižujete prevádzkové náklady s efektom vyššieho výkonu a spokojnejších užívateľov.S vekom úzko súvisí aj poskytovanie servisných služieb, či podpory samotného výrobcu. Čím je server starší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že výrobca prestane poskytovať podporu či aktualizácie na konkrétny server. Hrozí, že bude mať častejšie výpadky, čo znamená vyššie riziko poklesu kvality služieb a vyšších nákladov na jeho údržbu a správu. Platí, že čím starší server, tým vyššie náklady na jeho prevádzku.Častým a úplne opodstatneným dôvodom pre upgrade servera je rast spoločnosti. Ten môže znamenať nárast počtu zamestnancov, klientov či dodávateľov, ktorí budú pracovať s vašou firemnou IT sieťou. Tým sa automaticky zvýšia aj nároky na vyšší výkon, väčšiu kapacitu, možnosti pre rôzne softvérové či hardvérové rozšírenia serverov.O inovovaní serverov by ste mali rozmýšľať aj pri zmene IT sieťových riešení. Ak plánujete zavádzať nové technológie, nové interné či externé systémy, ak vaša spoločnosť prechádza organizačnými zmenami, novému stavu je potrebné prispôsobiť aj váš server. Rovnako sa na upgrade serverov oplatí myslieť aj pri zmene IT prostredia zameranej na vyššiu bezpečnosť a dostupnosť.Foto: Unsplash.com/Christina @ wocintechchat.comRozhodnutie o novom serveri ide ruka v ruke s výberom toho správneho. Aby dokázal splniť to, čo od neho očakávate, aby pracoval spoľahlivo a zároveň efektívne, musia byť zodpovedané a vyriešené mnohé otázky.Je potrebné si uvedomiť, že toto je len časť z množstva otázok týkajúcich sa parametrov, vlastností a špecifík, ktoré súvisia so zavádzaním nových či inovovaných serverov. Ak preto nemáte v spoločnosti profesionálne IT oddelenie, odporúčame sa obrátiť na spoločnosť, ktorá sa špecializuje na servery a ich správu . Tá dokáže vytvoriť riešenie presne na mieru podľa potrieb vašej firmy.