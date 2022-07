Keramické sympózium láka umelcov kvalitnou hlinou a 130-ročnou pecou

Kalinovo 27. júla (TASR) – Najmä kvalitná hlina, ale aj možnosť vypaľovania vytvorených diel v 130-ročnej peci lákajú do Kalinova v okrese Poltár každý rok umelcov zo Slovenska i zo zahraničia. Aktuálny 34. ročník medzinárodného keramického sympózia privítal v miestnom závode Žiaromat troch výtvarníkov zo Slovenska a jednu umelkyňu z Česka.



"Bola som tu už niekoľkokrát a stále sa sem rada vraciam," vraví Slovenka Lucia Fabiánová. Pod prístreškom, v mieste vyhradenom na tento čas umelcom, práve dokončuje trojmetrovú sochu s botanickým názvom Euforbia. "Nadväzujem ňou na aktuálnu environmentálnu tému. Je to človek – kaktus, ktorý by skutočne musel byť touto rastlinou, aby prežil tieto neskutočné suchá," priblížila svoju sochu.



Dielo tvorila po častiach, vrstvách akoby v 3D tlačiarni. "Postaviť ju fyzicky naraz, takú vysokú, by nebolo možné. Navyše, fúka tu a jednu sochu mi už vietor zrútil," pripomenula. Pochvaľuje si ale tunajší výrobný materiál, ktorý je podľa naj na rozmernejšie skulptúry veľmi výhodný. "Chodím si ho do Kalinova dokonca aj kupovať," dodala.



Ďalší slovenský účastník Jerguš Gálik prišiel na sympózium s predstavou vytvorenia keramických panelákov aj ľudských hláv. "Sú to akési abstraktné busty. Ale urobil som aj experimentálne vázy, ktoré sú ponáškou na výrobky, ktoré produkuje tunajšia fabrika," povedal.



Simona Janišová vytvorila niekoľko umeleckých predmetov. "Venovala som sa téme ohňa, či už v rovine symbolu, alebo ako tvorivého elementu. Niečo z toho, čo som doposiaľ vytvorila, je už v peci, niečo naložíme na výpal dnes," uviedla pre TASR.



Podľa nej sympózium ponúklo tento rok veľmi dobré podmienky, kvalitný materiál a zázemie, jedinou nevýhodou boli veľké horúčavy, ktoré jej v uplynulých dňoch zväzovali ruky. "Ja teplo veľmi nemusím a tento rok boli horúčavy naozaj neznesiteľné," konštatovala. Dostať sa na sympózium do Kalinova bolo pre ňu ale veľkým snom, ktorý sa jej teraz splnil.



Jedinou zahraničnou účastníčkou je Jana Krejzová z Česka. V Kalinove na sympóziu je prvý raz. "Vôbec na Slovensku som prvýkrát po 30 rokoch," priznala. Krajina i prostredie sa jej veľmi páči a chcela by sa sem vrátiť. Do závodu pod holé nebo si priniesla niekoľko nápadov, ktoré sa snažila pretaviť do reality. "Vyrábala som akési rastliny, ale na ďalšie diela som si brala inšpiráciu aj zvnútra tohto závodu. Vo všeobecnosti ale vytváram malé veci, ktoré potom spájam do veľkého celku. To je cesta tvorby, ktorá má zaujíma," priblížila.



Sympózium v priestoroch výrobného závodu Žiaromat bude ešte celý budúci týždeň. Umelci potom svoje diela vystavia v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, ktoré je hlavným organizátorom podujatia.