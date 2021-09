Kher Kubařová: Jedine Tereza je čistá romantická komédia pre potešenie

Bratislava 10. septembra (TASR) - Program slovenských kín je bohatší o českú romantickú komédiu Jedine Tereza. Príbeh o vzťahu dvoch ľudí, ktorí sa ocitli v tom najkritickejšom bode, tesne pred rozpadom, odpremiérovala tento týždeň v Bratislave jeho hlavná predstaviteľka Veronika Kher Kubařová. Film o tom, čo všetko urobí človek pre to, aby vzťah zachránil, je v kinodistribúcii od 9. septembra.



"Je to čistá romantická komédia, 'žánrovka' pre potešenie, pre radosť, bez hlbokého ponoru alebo gigantického rozpočtu v zmysle nejakého veľkofilmu, ale točili sme ju v dobe najhoršej pandémie u nás v Česku, keď nehrali divadlá, nemali sme žiadnu prácu, takže sme boli vďační, že sa môžeme schádzať a tvoriť, venovali sme tomu skutočne veľa času," povedala pre TASR Veronika Kher Kubařová ku genéze komédie o partnerskom vzťahu. "Začína sa krízou a rozchodom, čo mi v romantickej komédii príde dobré, že to nie je také sladkobôľne," dodala filmová Tereza.



Hlavná hrdinka už pár rokov prežíva s Tomášom, stvárňuje ho Igor Orozovič, lásku ako z učebnice. Meteorológ získal skvelú prácu televízneho moderátora počasia, Tereza sa zatiaľ neúspešne snaží rozbehnúť podnikanie s výrobou topánok. Na Štedrý deň, keď je Tomáš povolaný do služby, ho však Tereza pristihne v šatni v naoko chúlostivej situácii s populárnou televíznou moderátorkou. Nedá mu šancu situáciu vysvetliť, a tak sa Tomáš všakovakými spôsobmi pokúša vzťah zachrániť. "Terezu sa snaží získať späť rôznymi, napríklad aj filmovými fígľami. Pomáha mu pri tom kamarát, ktorého hrá Matouš Ruml, môj spolužiak z konzervatória, je to veľmi podarená, vtipná dvojica," konštatovala Kher Kubařová.



Na postave Terezy herečku bavilo aj to, že je profesiou obuvníčka, topánky šije ručne. "Ľudia, ktorí robia remeslo, sú špeciálni, skutočne sa niečomu venujú rukami. Ja som herečka, vytváram abstraktné veci, ale rada maľujem, mala som pocit, že sa to so mnou prepojilo, že tiež rada robím nejakú výtvarnú záležitosť," prezradila Veronika.



Romantickú komédiu plnú "trapasov" a omylov režíroval Jaroslav Fuit, ide o jeho druhý hraný film. Vo vedľajšej úlohe zvedavej susedky sa divákom predstaví aj legendárna Iva Janžurová, Terezinu mamu hrá Lenka Vlasáková.