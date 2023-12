Killer Queen, tribute kapela Queen, príde na Slovensko

Bratislava 11. decembra (TASR) – Killer Queen, najlepšia tribute kapela Queen, na čele so spevákom Patrickom Meyersom príde na budúci rok na Slovensko. Známe hity A Kind Of Magic, I Want to Break Free, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga či The Show Must Go On zaznejú 17. mája v bratislavskej NTC Aréne, deň nato na amfiteátri v Terchovej a 19. mája na amfiteátri v Košiciach. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Nezabudnuteľný Freddie Mercury bol šoumenom každou bunkou a majiteľom jedného z najväčších hlasov v histórii populárnej hudby. Začiatkom 70. rokov vytvoril spolu s gitaristom Brianom Mayom, bubeníkom Rogerom Taylorom a basgitaristom Johnom Deaconom kvarteto Queen, považované rockovým svetom dodnes za jednu z najkvalitnejších zostáv. Britská formácia žiarila dve desaťročia na špičke svetového rocku.



"Killer Queen je jedinečná príležitosť pripomenúť si geniálneho speváka Freddieho Mercuryho a zažiť neopakovateľnú atmosféru koncertov skupiny Queen. Šou je skvelým darčekom pod stromček, pretože najlepším darčekom pre každého hudobného fanúšika je práve koncert,“ konštatuje za organizátora koncertov Marek Vozár.



Killer Queen, najstaršia tribute kapela Queen, vznikla v júni 1993 a v nasledujúcich dvoch rokoch získala popularitu doma v Británii. V roku 1999 skupinu ocenili ako Worldwide Best Tribute Band. V ďalších rokoch kapela dobyla pódia po celej Európe a USA vrátane veľkých sál a štadiónov. V roku 2019 bolo ich turné naprieč Spojenými štátmi dokonca vypredané. V novembri 2019 koncertovali v rámci európskeho turné aj v Bratislave, kde sa budúci rok vrátia.